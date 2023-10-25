Выпускница ФМО: 30 % студентов были студенты иностранные, благодаря им мы перенимали и знания другого языка

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Будучи выпускницей факультета международных отношений, я могу сказать, что это именно тот факультет, где большая часть студентов являются как раз таки иностранными студентами. Пример своего потока и курса – у нас в каждой группе около 30 % студентов были студенты иностранные. И я по своему опыту скажу, что благодаря этим студентам мы перенимали и знания иностранного языка, говорили с носителями вживую, мы говорили о культуре и рассматривали вопросы экономического характера, так как специальность была связанная с мировой экономикой. И поэтому это именно тот факультет, на котором пестрят именно те иностранные студенты, и наши представители сегодня являются же ими.
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