Выпускница ФМО: 30 % студентов были студенты иностранные, благодаря им мы перенимали и знания другого языка

Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Будучи выпускницей факультета международных отношений, я могу сказать, что это именно тот факультет, где большая часть студентов являются как раз таки иностранными студентами. Пример своего потока и курса – у нас в каждой группе около 30 % студентов были студенты иностранные. И я по своему опыту скажу, что благодаря этим студентам мы перенимали и знания иностранного языка, говорили с носителями вживую, мы говорили о культуре и рассматривали вопросы экономического характера, так как специальность была связанная с мировой экономикой. И поэтому это именно тот факультет, на котором пестрят именно те иностранные студенты, и наши представители сегодня являются же ими.

Читайте также:

Как учёба иностранцев в Беларуси позволяет укрепить дипломатические отношения? Мнением поделилась студентка

Как чувствуют себя иностранцы в Беларуси? Рассказал гость из Нигерии

Психологическое тестирование перед заведением питомца – нужна ли такая практика в Беларуси?