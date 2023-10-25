Как чувствуют себя иностранцы в Беларуси? Рассказал гость из Нигерии

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Настолько люди из далеких стран полюбили нашу страну, что стали гражданами Беларуси. Расскажите о своей истории.
Абдул Абубакар Бакори, учащийся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н.А. Кедышко (Нигерия):
Мне нравится эта страна – Беларусь.
Евгений Пустовой:
А сами вы откуда?
Абдул Абубакар Бакори:
Я сам родом из Нигерии, Западная Африка. Родом моя семья из Коцино, но я родился в Лагасе, переехал потом в Минск. Сначала жил в Абудже, потом переехал в Минск, живу в Минске. У меня много друзей, знакомых, коллег.
Евгений Пустовой:
А Беларусь чем вам приглянулась?
Абдул Абубакар Бакори:
Беларусь мне приглянулась, потому что это очень красивое, ухоженное, заботливое и доброе государство, добрые люди. Там, где чистота везде, ухаживают за клочком земли.
Евгений Пустовой:
Это трудолюбие.
Абдул Абубакар Бакори:
Да, трудолюбие.
Евгений Пустовой:
А как вам относятся? Не оглядываются, не обижают? Вы чувствуете, что у вас, извините, другой цвет немножко кожи или нет?
Абдул Абубакар Бакори:
Да, они видят. Некоторым все равно, некоторые оглядываются.
Евгений Пустовой:
Селфи не делают?
Абдул Абубакар Бакори:
Нет, но там, где я подрабатывал, меня звали на фотосъемку. Либо через каких-то друзей у меня брали интервью для газеты.
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