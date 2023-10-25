Как чувствуют себя иностранцы в Беларуси? Рассказал гость из Нигерии

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, СТВ:

Настолько люди из далеких стран полюбили нашу страну, что стали гражданами Беларуси. Расскажите о своей истории.