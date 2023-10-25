О любви к Минску, талантах в Беларуси и созидании. Пообщались с лидером арт-группы «Беларусы»

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – заслуженный артист Республики Беларусь Валерий Шмат.

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:

В Минске я живу с 1995 года, и за это время, конечно, город стал родным. Дворец профсоюзов – здесь арт-группа «Беларусы» делала первые шаги. В этих стенах мы давали первые концерты. Здесь Дворец республики, и работа с Президентским оркестром, и работа на Большой сцене Дворца республики. Позади зал Верхнего города, где мои органные концерты проходят, также акустические концерты арт-группы «Беларусы» в составе других концертных составов. Поэтому Минск – это не только все площадки концертные, но это и тот город, где я встретил свою любовь, создал свою семью, поэтому Минск – это еще город любви, цветов, теплоты и хорошего настроения.

Валерий Шмат:

Самое важное – всегда быть вместе, всегда ценить тех людей, которые рядом. И как в моей песне поется, «трэба трымацца разам, трэба трымацца блізка, бо ў гэтым наша сіла, у гэтым наша моц». И на самом деле в какой бы точке мира белорусы ни находились, пускай каждый из нас может подать руку помощи друг друга. Подумайте, ведь сегодня мы живем в очень неспокойном мире – мире конфликтов, мире войн, мире катаклизмов. И, конечно, душа человека и душа каждого белоруса болит об этом. Но всегда нужно помнить, что у нас есть поддержка свыше и наши предки всегда обращались к Господу, прося помощи и заступления, и к Святой Богородице. Посмотрите, все наши белорусские храмы, куда бы мы ни пришли, где бы мы ни преклонили свои колени, мы всегда помним, что это места, где наши предки черпали силу веры и всегда находили помощь. И пускай христианская вера, вера в высшую силу, которая не имеет границ... Я думаю, что если человечество сегодня вспомнит заповеди Христовы, не только не убий, не прелюбодействуй, не кради, но не возжелай ближнему зла и желай то, что хочешь самому себе. Если человек будет помнить, что другой человек – это такой же, как и ты, который хочет любить, жить, творить и созидать. Вообще, созидание, сотворение чего-то нового, творчества – это залог того, что человек оставит зло. Человек, который созидает, творит, никогда не будет творить зло, потому что созидание – это и есть добро.

Валерий Шмат:

Любовь творит чудеса каждый день, каждый час, каждый миг. Мы соединим голоса, создавая мир без интриг. Я думаю, слова этой песни говорят о самом важном, потому что любовь созидает, ведь слово «любовь» мы очень часто говорим, просто бросая слова на ветер. Под этим словом иногда люди подразумевали даже то, что готовы были жизнь отдать за любимого человека. Но ведь помним, что есть любовь к человеку, есть любовь к Родине, любовь к своим детям, своим родителям. Если человек наполняет жизнь любовью, то его жизнь во сто крат возрастает и любовь, окружая нас каждый день, творит настоящие чудеса.

Валерий Шмат:

Я родился в Минской области и до 15 лет прожил в сельской местности. И я помню хорошо, когда не ходили автобусы, потому что в стране элементарно не было бензина – 1988-1989-1990 год. Не было бензина, и автобус ходил только два раза в неделю. В субботу привозил тех, кто в Минске, и отвозил обратно на работу либо на учебу студентов. Целую неделю транспорта никакого не было. И что было – я ездил на велосипеде в музыкальную школу за 10 километров, потому что возможности даже добраться у меня не было. Когда теперь говорят очень часто, что у нас нет возможности учиться, нет возможности развиваться, я всегда привожу этот пример. Когда человек хочет, он всегда найдет возможность, главное – желание и мотивация. Поэтому, конечно, в стране огромный прорыв. И даже на примере арт-группы «Беларусы». Помню, мы начинали 20 лет назад. Мы приезжаем в какой-то зал, мы спрашиваем, допустим, про оборудование. Его не то что нет, говорят: а что это? И теперь, когда присылаем райдер минимальный, нам говорят: конечно. То есть залы оборудованы и хорошими цифровыми пультами, акустическими системами.

Валерий Шмат:

В каждом зале даже районного центра и агрогородка можно встретить и мониторную линию для музыкантов, колонки, которые направлены на исполнителя, чтобы мы себя хорошо слышали. За эти годы огромный прорыв даже в техническом оснащении концертных залов, огромный прорыв в развитии. Почему? Потому что огромное количество фестивалей, конкурсов, где молодые исполнители могут заявить о себе. Я часто сижу в жюри и прекрасно понимаю, насколько много талантливых людей. Буквально каждый год мы слышим новые имена, и это замечательно. Дети сейчас имеют возможность играть на замечательных инструментах. Инструменты, которые стоят сотни, иногда тысячи долларов. Конечно, сам ребенок себе не всегда может позволить, а, приходя в школу, может прикоснуться к такому замечательному инструменту, посмотреть, ощутить, как настоящие профессионалы играют.