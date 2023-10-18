Психологическое тестирование перед заведением питомца – нужна ли такая практика в Беларуси?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Дарья Таболич, студент Белорусского государственного университета:
На мой взгляд, владение животными – это привилегия, поэтому неплохо было бы ввести психологический тест перед тем, как ты собираешься взять к себе животное, готов ли ты к тому, чтобы взять на себя такую ответственность.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как вам такая инициатива?
Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Хорошая инициатива. Всегда нужно показывать моральную сторону. Когда мы идем учиться на права, нам всегда показывают, какие страшные последствия, когда ты превышаешь скорость, когда ты нарушаешь правила. Нужно таким людям показывать, что происходит с животными, как они страдают и мучаются, какое жестокое обращение. Я думаю, что безразличный людей после просмотра такого видео, а если еще показать на практике, к ветеринарам подойти, чтобы они посидели на приеме, посмотрели, какие животные туда поступают, если взять того же котенка и поухаживать за ним, то после этого безразличных людей, которые будут против усиления мер и чипирования, больше не будет.
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