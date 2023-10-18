Психологическое тестирование перед заведением питомца – нужна ли такая практика в Беларуси?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дарья Таболич, студент Белорусского государственного университета:

На мой взгляд, владение животными – это привилегия, поэтому неплохо было бы ввести психологический тест перед тем, как ты собираешься взять к себе животное, готов ли ты к тому, чтобы взять на себя такую ответственность.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как вам такая инициатива?