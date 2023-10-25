Как учёба иностранцев в Беларуси позволяет укрепить дипломатические отношения? Мнением поделилась студентка

Евгений Пустовой, СТВ: Очень интересной была позиция Советского Союза, что к нам приезжали африканские студенты и получали образование, в итоге мы уже готовили своих партнеров. То есть они учились русскому языку, общению, они были в нашей парадигме образовательного развития. Есть ли у вас в вузах иностранные студенты и завязывается ли народная дипломатия?

Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Она, конечно, завязывается. И это зависит еще от специфики университета. Например, Академия управления при Президенте очень ценит именно своих специалистов. Это ни в коем случае не значит, что мы ограждаемся от внешнего опыта. Нет. Мы готовы делиться опытом. И я думаю, что здесь не только Африка может перенимать какой-то опыт социальной политики, но и Беларусь в том числе. Мы решаем, например, проблему демографии в нашей стране. Снижение численности населения, снижение рождаемости.

И мы ведь должны здесь позаимствовать: а какую такую идеологию, какие такие мысли возникают у людей, в том числе на Африканском континенте? Ведь они задумываются о том, что я хочу большую семью. И молодые девушки, и молодые парни задумываются о том, что я хочу иметь большую семью. И здесь вот именно студенческий опыт взаимодействия важен, не только речь идет об обучении в университете, но и различных форумов. Например, две страны, Беларусь и Африка, встречаются их представители на молодежном форуме, обмениваются контактами, потом в случае какого-то конкурса или какого-то мероприятия, или даже уже для создания собственного бизнеса, они знают: ага, у меня есть знакомый, и я могу с ним посоветоваться, узнать, как это сделать лучше. И так в глобальном смысле и завязываются эти отношения. А начинается это все с малого – с форума, с обучения.

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