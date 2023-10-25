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Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?

25 октября 2023 17:58
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Польские силовики переломали ноги двум мигрантам и выбросили их в Беларусь. Это самый свежий случай. А сколько таких уже было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-1

Рано или поздно европейским политикам придется ответить за каждую смерть на границе. Тех, кого оставляют без шансов на выживание, становится все больше. Мир не сможет молчать об этом вечно. Накануне в Пружанском районе на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили покалеченных беженцев из Афганистана и Бангладеша. Мужчины рассказали, что обратились к польским служащим за помощью, но что получили.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-4

Польские пограничники нас схватили, очень сильно избивали, и прыскали спреем газовым в глаза. Затем открыл маленькие двери, калитку в заборе, и вытеснили нас на территорию Республики Беларусь.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-7

Затем нас нашли белорусские пограничники и отвезли в госпиталь.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-10

Польская полиция открыла границы, калитку, белорусскую границу. Белорусские пограничники спасли меня и отвезли в больницу.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-13

Польша покалечила, Беларусь лечит. Такой расклад. Но в ЕС ситуацию зеркалят, выдвигая при этом необоснованные обвинения. Так было весной 2021 года (тогда Беларусь упрекали в организации потока нелегальных мигрантов), так происходит и сейчас. Но осенью 21-го, когда польские силовики травили беженцев газом и поливали водометами, белорусы протягивали руку помощи. Позже поляки построили забор за 53 миллиона долларов и попутно отмыли кучу денег.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-16

Ситуация обострилась и во время предвыборной кампании у соседей. Как стало известно, польские чиновники незаконно продавали визы выходцам с Ближнего Востока, чтобы те могли приехать в Польшу и далее проследовать в Евросоюз. В первую очередь – в Германию. В это же время польские силовики демонстративно избивали в лесах тех, кто не смог заплатить, отводя любые подозрения.

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Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-19

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Это не пограничная работа, она ничего не имеет общего с охраной границы. Это все имитация. Никогда граница не охраняется с одной стороны. Она не может так охраняться. Отказавшись от сотрудничества с нами и прекратив все проекты, они, по сути, поставили себя в одиночное положение. И могут только снимать беженцев с забора или тех, кто уже проникли на территорию.

То, что касается подходов к границам, это для них недосягаемо, а работать с нами они не хотят. Потому что даже последний раз предлагали латышам встретиться относительно работы по миграционным потокам, они отказались. Это говорит о том, что сдерживать миграционные потоки не в их интересах. На сегодня они выполняют роль больше, наверное, содействия потокам и их перенаправления в более платные направления. Потому что тот же скандал с польскими визами, 500 тысяч выданных незаконных виз, выданных за взятки, говорит о том, что это уже криминальный, коррупционный трафик.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-22

Не надо забывать, что решение об избиении и убийстве мигрантов принимают не граждане ЕС. И если кто-то из европейских массмедиа осмеливается рассказать правду, на что тратят деньги народа – тут же получает бан. Так происходит и с фильмом «Зеленая граница» польского режиссера Агнешки Холланд. Кинолента основана на реальных событиях и наглядно показывает, как польская власть создала «конвейер смерти» по уничтожению мигрантов с Ближнего Востока прямо на белорусско-польской границе. Киноленту пытаются запретить, на режиссера давят. Но повестка фильма шире, чем трагедия отдельных людей. Режиссер наглядно демонстрирует политику двойных стандартов ЕС.

Спасать украинцев полякам выгоднее. Почему мигрантов с Ближнего Востока больше не ждут в Европе?-25

Мигрантов с Ближнего Востока просят уйти восвояси, а вот украинские беженцы здесь желанные гости. Ведь для правительства это источник нехилого дохода. Под маркой помощи Украине прикрыто немало всплывших сегодня коррупционных схем. Спасать украинцев полякам комфортнее и выгоднее. Но будет ли так всегда? В конце концов, когда-то и мигрантов с Ближнего Востока в ЕС были готовы обогреть и накормить. Однозначно, есть над чем подумать.

# Беженцы # общество # Полина Королева # Фотофакт

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