«Выпущено около 300 тысяч машин» – с чего начинался «БЕЛДЖИ», рассказал генеральный директор

С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Geely – название этого китайского бренда в переводе означает «счастье». Вот такое автомобильное счастье поселилось в Беларуси, когда под Жодино был открыт завод «БЕЛДЖИ» полного цикла, а именно сварка, окраска, сборка. Сегодня с конвейера предприятия выходят машины на любой вкус.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Партнер компании Geely, которая была выбрана среди других партнеров-автопроизводителей. В форме совместного предприятия этот завод предполагал строительство «гринфилд» – в чистом поле, поэтому здесь выбран был участок неслучайно. Вы видите, что завод расположен между Жодино и Борисовом. И сейчас это имеет определяющее значение, потому что два колледжа выпускают нам работников в Борисове. Один колледж – Жодино. Это как раз обеспечение трудовыми ресурсами.