«Выпущено около 300 тысяч машин» – с чего начинался «БЕЛДЖИ», рассказал генеральный директор
С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
Geely – название этого китайского бренда в переводе означает «счастье». Вот такое автомобильное счастье поселилось в Беларуси, когда под Жодино был открыт завод «БЕЛДЖИ» полного цикла, а именно сварка, окраска, сборка. Сегодня с конвейера предприятия выходят машины на любой вкус.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Партнер компании Geely, которая была выбрана среди других партнеров-автопроизводителей. В форме совместного предприятия этот завод предполагал строительство «гринфилд» – в чистом поле, поэтому здесь выбран был участок неслучайно.
Вы видите, что завод расположен между Жодино и Борисовом. И сейчас это имеет определяющее значение, потому что два колледжа выпускают нам работников в Борисове. Один колледж – Жодино. Это как раз обеспечение трудовыми ресурсами.
Геннадий Свидерский:
Второй момент, что здесь очень удачное логистическое расположение. Есть железная дорога, были построены дополнительные пути. Есть автомобильная дорога. Задача стояла построить машиностроительный завод XXI века, используя опыт китайских товарищей.
В 2018 году завод уже был введен в эксплуатацию, вышел на серийное производство. И вот с 2018 года по настоящее время выпущено около 300 тысяч машин. Причем часть из них продана в Беларуси. Если раньше автомобили нашего производства – это была экзотика, то сейчас мы можем видеть на дорогах и в каждом дворе.
И это не случайно, потому что более 70 тысяч этих автомобилей сейчас эксплуатируется в нашей стране. Соответственно, более 200 тысяч экспортированы в Российскую Федерацию, были поставки в Казахстан.
Геннадий Свидерский:
Времени прошло не так много, но, с другой стороны, для нового направления мы сейчас видим серийные поставки. И сама технология показала, что есть не только техническая оснащенность (автоматизированные системы управления производством, автоматизированные системы управления качеством), но и сама система организации, так называемая система 5С – это система организации, которая включает не только технические, но и организационные моменты, которые позволяют обеспечивать стабильно высокое качество и высокую производительность труда.
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