Санкции стали толчком в развитии завода – Свидерский назвал три самых сложных периода для «БЕЛДЖИ»

С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

За небольшую историю предприятие преодолело не один кризис. Санкции и, как следствие, во многом разорванные экономические и торговые связи не поставили на паузу производство. Напротив, вызов приняли достойно. Сложные периоды для «БЕЛДЖИ» – время новых возможностей.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

После ввода в эксплуатацию первое испытание, которое было у завода, – это пандемия. Там, где китайские товарищи не могли приехать к нам, мы не могли поехать в Китай, а при этом нужно было сменить модельный ряд. Была совместная белорусско-китайская команда, удалось с помощью телекоммуникации, видеороликов подготовить новую оснастку, поставить на конвейер новые модели, не выезжая друг к другу. Я считаю, что этот момент дал профессиональный толчок как специалистам Беларуси, так и нашим китайским коллегам.