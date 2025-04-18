Санкции стали толчком в развитии завода – Свидерский назвал три самых сложных периода для «БЕЛДЖИ»
С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
За небольшую историю предприятие преодолело не один кризис. Санкции и, как следствие, во многом разорванные экономические и торговые связи не поставили на паузу производство. Напротив, вызов приняли достойно. Сложные периоды для «БЕЛДЖИ» – время новых возможностей.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
После ввода в эксплуатацию первое испытание, которое было у завода, – это пандемия. Там, где китайские товарищи не могли приехать к нам, мы не могли поехать в Китай, а при этом нужно было сменить модельный ряд.
Была совместная белорусско-китайская команда, удалось с помощью телекоммуникации, видеороликов подготовить новую оснастку, поставить на конвейер новые модели, не выезжая друг к другу. Я считаю, что этот момент дал профессиональный толчок как специалистам Беларуси, так и нашим китайским коллегам.
Геннадий Свидерский:
Второй этап тоже был сложный. Это этап односторонних несправедливых санкций. Там, где раньше мы не имели никаких проблем, и это был следующий толчок, непростая задача. То есть надо было поменять все логистические пути, нужно было поменять технологию, при этом обеспечив стабильное качество и не повышая себестоимость производства. Это вторая точка, которая дала толчок в развитии предприятия.
Геннадий Свидерский:
Третьей я бы назвал начало производства под собственным брендом. Как говорят, если от названия ничего не меняется, но в нашем случае название позволило получить доступ к документации, позволило более активно заниматься локализацией.
Получить то же качество и получить ту же цену довольно сложно. Но при этом, когда ты уже имеешь собственную документацию и сам отвечаешь за свой бренд, эти работы проводятся более активно. Я надеюсь, что этот третий этап развития тоже будет успешным.
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