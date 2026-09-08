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Новости по тегу #СЗАО «БелДжи»

На «БЕЛДЖИ» планируют запустить новое штамповочное производство
08 сентября 2026 14:46

На «БЕЛДЖИ» планируют запустить новое штамповочное производство

«У нас должен появиться конструкторский центр разработки» – гендиректор «БЕЛДЖИ» о создании белорусского автомобиля
16 февраля 2026 16:45

«У нас должен появиться конструкторский центр разработки» – гендиректор «БЕЛДЖИ» о создании белорусского автомобиля

В Беларуси презентовали отечественный гибридный автомобиль BELGEE X80 PHEV
26 сентября 2025 06:12

В Беларуси презентовали отечественный гибридный автомобиль BELGEE X80 PHEV

Поставили задачу использовать белорусские сиденья – Геннадий Свидерский о курсе на локализацию в «БЕЛДЖИ»
18 апреля 2025 14:56

Поставили задачу использовать белорусские сиденья – Геннадий Свидерский о курсе на локализацию в «БЕЛДЖИ»

Сколько времени нужно, чтобы собрать машину «БЕЛДЖИ» с нуля? Побывали на производстве и узнали
18 апреля 2025 14:50

Сколько времени нужно, чтобы собрать машину «БЕЛДЖИ» с нуля? Побывали на производстве и узнали

Санкции стали толчком в развитии завода – Свидерский назвал три самых сложных периода для «БЕЛДЖИ»
18 апреля 2025 14:41

Санкции стали толчком в развитии завода – Свидерский назвал три самых сложных периода для «БЕЛДЖИ»

«Выпущено около 300 тысяч машин» – с чего начинался «БЕЛДЖИ», рассказал генеральный директор
18 апреля 2025 14:36

«Выпущено около 300 тысяч машин» – с чего начинался «БЕЛДЖИ», рассказал генеральный директор

Свидерский: электромобиль белорусского производства поступит на рынок в 2026 году
15 апреля 2025 16:49

Свидерский: электромобиль белорусского производства поступит на рынок в 2026 году

27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области
27 июля 2013 17:16

27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области