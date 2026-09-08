Новости по тегу #СЗАО «БелДжи»

В Беларуси взят курс на масштабное развитие промышленности. Акцент – на автоматизации производства, внедрении роботизированных систем.
«Этим путем мы должны идти вместе с наукой».
Премьера, которую ждали многие! Предзаказ уже превысил 600 единиц.
«Нужно обеспечить двуединую задачу: чтобы машина не стала дороже и чтобы машина не стала хуже».
«От начала подачи комплектующих в цех сварки до того, как автомобиль уже выйдет готовым из цеха сборки, проходит ориентировочно 1,5-2 дня».
«Надо было поменять все логистические пути, нужно было поменять технологию, при этом обеспечив стабильное качество и не повышая себестоимость производства».
Geely – название этого китайского бренда в переводе означает «счастье». Такое автомобильное счастье поселилось в Беларуси, когда под Жодино был открыт завод «БЕЛДЖИ» полного цикла.
Оценили надежность и качество наших машин не только потребители, но и эксперты: компания получила призы в нескольких номинациях конкурса «Автомобиль года», который ежегодно проводит Белорусская автомобильная ассоциация.
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