Прямой эфир

Посевная-2025 – в Минской области посеяно 34% сахарной свёклы

18 апреля 2025 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области продолжается сев сахарной свеклы. Уже освоено 13 тысяч гектаров. Это 34 % от общего плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не отстают и аграрии сельхозпредприятия «Селевцы». В 2025 году площадь под сладкие корнеплоды увеличили. Параллельно идет подготовка к севу кукурузы.

Тему продолжит Арина Верховская.

Посевная-2025 – в Минской области посеяно 34% сахарной свёклы-2

С наступлением теплой погоды в Минской области полевые работы активно набирают обороты. В Молодечненском районе на этой неделе приступили к севу сахарной свеклы. С этой культурой механизатор Валерий Бондарь работает более 20 лет. И знает, как грамотно отсеять, чтобы получить урожай.

Посевная-2025 – в Минской области посеяно 34% сахарной свёклы-4

Валерий Бондарь, механизатор сельхозпредприятия «Селевцы»:
30 гектаров можно посеять. Все работы делаем: сейчас свеклу, до этого удобрения сеял. Дальше пойдут грабли.

Выращиванием сахарной свеклы в хозяйстве «Селевцы» занимаются много лет. В этом году площадь под сладкие корнеплоды увеличили. В планах посеять 500 гектаров. Работы завершат уже к 1 мая. На очереди и кукуруза.

Посевная-2025 – в Минской области посеяно 34% сахарной свёклы-6

Арина Верховская, корреспондент:
Аграрии вносят органические удобрения под будущий сев кукурузы. В этом году в хозяйстве под эту культуру отведено 1 200 гектаров.

Кукуруза – стратегическая культура для хозяйства. Это один из главных компонентов в рационе крупного рогатого скота. А чтобы получить плотную кормовую базу, необходимо хорошо подготовить почву. Так, уже внесено 32 тонны органики.

Подробности в видео.

# Посевная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству
18 апреля 2025 13:50

В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству

III Евразийский форум по онкоурологии проходит в Минске
18 апреля 2025 13:45

III Евразийский форум по онкоурологии проходит в Минске

Участвовал во взятии Берлина и освобождении Праги. «Незабытые истории»
18 апреля 2025 12:30

Участвовал во взятии Берлина и освобождении Праги. «Незабытые истории»