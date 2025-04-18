Посевная-2025 – в Минской области посеяно 34% сахарной свёклы

В Минской области продолжается сев сахарной свеклы. Уже освоено 13 тысяч гектаров. Это 34 % от общего плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не отстают и аграрии сельхозпредприятия «Селевцы». В 2025 году площадь под сладкие корнеплоды увеличили. Параллельно идет подготовка к севу кукурузы. Тему продолжит Арина Верховская.

С наступлением теплой погоды в Минской области полевые работы активно набирают обороты. В Молодечненском районе на этой неделе приступили к севу сахарной свеклы. С этой культурой механизатор Валерий Бондарь работает более 20 лет. И знает, как грамотно отсеять, чтобы получить урожай.

Валерий Бондарь, механизатор сельхозпредприятия «Селевцы»:

30 гектаров можно посеять. Все работы делаем: сейчас свеклу, до этого удобрения сеял. Дальше пойдут грабли. Выращиванием сахарной свеклы в хозяйстве «Селевцы» занимаются много лет. В этом году площадь под сладкие корнеплоды увеличили. В планах посеять 500 гектаров. Работы завершат уже к 1 мая. На очереди и кукуруза.