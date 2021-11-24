«Выполнить через микроразрезы». Какой новый метод пластической хирургии появился в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы по Беларуси можете сказать, что большим спросом пользуется, наверное, у женщин?

Анна Лобунова, пластический хирург, косметолог:

Конечно, да. В первую очередь операции, которые касаются эстетики лица и тела. То есть это и хирургическая подтяжка лица. В настоящее время очень модно – я думаю, это перспектива очень ближняя, и уже мы начали это делать – малоинвазивные подтяжки лица с помощью специальной аппаратуры. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Переведите на русский, пожалуйста, для всех. Анна Лобунова:

Малоинвазивная радиочастотная подтяжка. Есть специальный аппарат, который позволяет это выполнить через микроразрезы, без больших каких-то разрезов. Алена Родовская:

То есть когда нужно подтянуть подбородок? Анна Лобунова:

Любая зона лица сейчас делается либо эндоскопически, либо именно радиочастотным методом. Аппарат, название я не буду говорить.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это на самом деле эффективно? То есть это достойная альтернатива? Анна Лобунова:

Да. Насколько будет эффективна именно эта операция или обычная хирургическая подтяжка, или малоинвазивная, мы решаем во время осмотра. То есть во время консультации видим, насколько эффективно будет для данного пациента. Наталья Надольская:

Так, подтяжка лица. Второе место? Анна Лобунова:

Второе – липосакция. Это работа с эстетикой тела. Также можно выполнять разными способами. И все пластические хирурги наши знают прекрасно, что способы разнообразны. В том числе и лазерная липосакция, и радиочастотная липосакция, которая позволяет более деликатно отнестись к тканям и уменьшить реабилитационный период после операции тем самым. На третьем месте, конечно же – это маммопластика и блефаропластика. Вот, наверное, основные такие приоритеты. Конечно же, мужчины тоже обращаются за этими операциями и очень активно.

Алена Родовская:

Что сейчас вот модное такое появилось, о чем еще не все знают, но действенное? Анна Лобунова:

Вы имеете в виду по хирургии, по пластике? Алена Родовская:

Да. Анна Лобунова:

Может быть, и не все знают, это радиочастотная подтяжка по любой зоне лица и тела. Алена Родовская:

Это альтернатива чему? Анна Лобунова:

Альтернатива хирургической подтяжке через большие разрезы. Алена Родовская:

То есть можно не делать уколы, гиалуронку не заказывать, скулы себе не делать?