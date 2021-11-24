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«Это какой-то зов души». Что показывают представителям белорусских диаспор в Минске?

24 ноября 2021 14:56
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Новости Беларуси. Народные песни, танцы, обряды и мастер-классы от лучших ремесленников страны. Творческую стажировку для представителей белорусских диаспор за рубежом организовали на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это какой-то зов души». Что показывают представителям белорусских диаспор в Минске?-1

Она продлится почти неделю. За это время у гостей интернациональной встречи будет возможность прикоснуться к тому, что вызывает в сердцах трепет и живой интерес. В стажировке участвуют белорусы, живущие в таких странах, как Украина, Латвия, Казахстан, Россия, Италия. Они уже побывали в Могилеве, где для них показали обряды из народного календаря, а также продемонстрировали уникальные рушники Приднепровья и народные костюмы традиционных строев региона.

«Это какой-то зов души». Что показывают представителям белорусских диаспор в Минске?-4

Татьяна Шавловская, участник творческой стажировки белорусских диаспор (Россия):
Это какой-то зов души, зов крови, по-видимому. Мне это очень интересно. Мне это очень хочется, я хочу изучать белорусский язык, я хочу познавать белорусскую культуру, хочу много познать вообще про какие-то обряды, про обычаи, познать белорусскую кухню, общение. Все мне интересно абсолютно. Я это пытаюсь донести до своих детей, внуков.

«Это какой-то зов души». Что показывают представителям белорусских диаспор в Минске?-7

Валерий Амбросов, участник творческой стажировки белорусских диаспор (Латвия):
В Латвии достаточно много белорусов, наверное, за рубежом вторая по величине диаспора – белорусы. А когда в Даугавпилс, рядом с белорусской границей, то там много не просто белорусов, а и выходцев из Беларуси. Конечно, вся культура, все события белорусские находят живой отклик в сердцах. Это не просто там праздные слова, поэтому все, что там связано с культурой, и люди, которые не связаны с самой Беларусью, конечно, очень интересуются, воспринимают с интересом, безусловно.

«Это какой-то зов души». Что показывают представителям белорусских диаспор в Минске?-10

Дмитрий Слесарчик, заместитель начальника управления культуры народного творчества Министерства культуры Беларуси:
Здесь есть и мастер-классы по вокалу, по хореографии, декоративно-прикладное искусство. Наши участники могут получить здесь не только методическую помощь, а, что самое ценное, практическую помощь, чтобы все это увезти с собой за рубеж.

«Это какой-то зов души». Что показывают представителям белорусских диаспор в Минске?-13

24 ноября группа находится в Минске, где в университете культуры для них пройдут занятия по хореографии и вокалу. За время творческой стажировки участники также приобретут навыки древнейших белорусских ремесел: плетения поясов, резьбы по дереву, ткачества и соломоплетения.

# Культурные традиции # общество # Татьяна Шавловская # Валерий Амбросов # Дмитрий Слесарчик # Фотофакт

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