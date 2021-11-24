Какие витамины необходимы каждой женщине и как их правильно подобрать?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте не будем забывать, что если мы будем ухаживать только за лицом и думать только о лице, забывая о том, что хорошее настроение, здоровый сон, активный образ жизни – если всего этого в жизни не будет, то чем ты себя не намажь, каким дорогим кремом, но ты не будешь красавицей.
Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь 2021»:
Что нужно делать сейчас, в какой период или ежедневном уходе? Прежде всего, нужно начать с витаминов и биодобавок. Там омега-3 каждый день женщине надо, чтобы у тебя было лицо уже увлажненное. То есть ты встал, оно уже у тебя наполовину готово к тому, чтобы ты не накладывала тонну увлажняющего крема.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
По поводу омеги-3. Вот все говорят, что любая женщина должна пить омегу-3. Так ли это?
Анастасия Журневич, врач-дерматовенеролог:
На самом деле, все витамины, микроэлементы важны. Это самое первое – здоровый организм. И дальше это уже здоровая кожа, здоровые волосы, красивый цвет. Важно соответственно вашим анализам корректировать все эти моменты. И пить препараты не просто от того, что это модно, нужно, это пьют все, а учитывая ваши собственные показатели в анализах крови.
Алена Родовская:
Анастасия, то есть становится понятным, что прежде чем начинать пить микроэлементы и витамины, нужно два раза в год сдавать биохимический анализ крови, и потом специалист тебе скажет, чего не хватает. Потому что, если у Марины вот такой чан всяких добавок…
Анастасия Журневич:
Они могут друг другу вредить.
Марина Меньшакова:
Нет, я это очень строго контролирую. Я просто хотела сделать акцент, что, может быть – даже прежде, чем говорить о том, как ухаживать за кожей – важно уделить внимание на то, что ты ешь. Я не пью весь это чан каждый день. Понятно, что бесконечно консультируюсь, миксую их и меняю. Но я к тому, что это имеет большее значение даже для нашей кожи.
Анастасия Журневич:
Да, это база, совершенно верно. Если человек в полных дефицитах – у него нет белка, недостаточно витамина D, низкий показатель ферритина – мы можем колоть, делать аппаратные процедуры в большом объеме, но мы не будем получать обратного полного эффекта. Такого, как бы могли достигнуть, нежели была полная компенсация в анализах.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Также, например, проблемы с желудком, с кишечником – все проблемы на лицо.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Но есть обратная, наверняка, сторона медали, потому что, если женщина начинает как-то бесконтрольно сама себе назначать те же самые витамины...
Анастасия Журневич:
Нет, это только с доктором все назначается по результатам биохимического анализа.
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