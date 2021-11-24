Какие витамины необходимы каждой женщине и как их правильно подобрать?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте не будем забывать, что если мы будем ухаживать только за лицом и думать только о лице, забывая о том, что хорошее настроение, здоровый сон, активный образ жизни – если всего этого в жизни не будет, то чем ты себя не намажь, каким дорогим кремом, но ты не будешь красавицей.

Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь 2021»:

Что нужно делать сейчас, в какой период или ежедневном уходе? Прежде всего, нужно начать с витаминов и биодобавок. Там омега-3 каждый день женщине надо, чтобы у тебя было лицо уже увлажненное. То есть ты встал, оно уже у тебя наполовину готово к тому, чтобы ты не накладывала тонну увлажняющего крема. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

По поводу омеги-3. Вот все говорят, что любая женщина должна пить омегу-3. Так ли это?

Анастасия Журневич, врач-дерматовенеролог:

На самом деле, все витамины, микроэлементы важны. Это самое первое – здоровый организм. И дальше это уже здоровая кожа, здоровые волосы, красивый цвет. Важно соответственно вашим анализам корректировать все эти моменты. И пить препараты не просто от того, что это модно, нужно, это пьют все, а учитывая ваши собственные показатели в анализах крови. Алена Родовская:

Анастасия, то есть становится понятным, что прежде чем начинать пить микроэлементы и витамины, нужно два раза в год сдавать биохимический анализ крови, и потом специалист тебе скажет, чего не хватает. Потому что, если у Марины вот такой чан всяких добавок…

Анастасия Журневич:

Они могут друг другу вредить. Марина Меньшакова:

Нет, я это очень строго контролирую. Я просто хотела сделать акцент, что, может быть – даже прежде, чем говорить о том, как ухаживать за кожей – важно уделить внимание на то, что ты ешь. Я не пью весь это чан каждый день. Понятно, что бесконечно консультируюсь, миксую их и меняю. Но я к тому, что это имеет большее значение даже для нашей кожи. Анастасия Журневич:

Да, это база, совершенно верно. Если человек в полных дефицитах – у него нет белка, недостаточно витамина D, низкий показатель ферритина – мы можем колоть, делать аппаратные процедуры в большом объеме, но мы не будем получать обратного полного эффекта. Такого, как бы могли достигнуть, нежели была полная компенсация в анализах.