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Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники

24 ноября 2021 15:54
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Новости Беларуси. Дорожные службы Минской области перешли на зимний режим работы. Всего на обслуживании полотна в непогоду задействуют более 600 единиц техники. Заготовлено свыше 90 тысяч тонн песчано-соляной смеси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники-1

Готовы к зиме и дорожники Крупского района. Выполнен ямочный ремонт, переоборудована техника. А на днях в районе завершили ремонт участка автодороги Хотюхово – Клен – Брище. Он находился в аварийном состоянии. На площади в 2,5 километра уложили более 2 000 тонн асфальтобетонной смеси, отсыпали обочины. Все работы были выполнены в течение недели.  

Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники-4

Ирина Потылкина, заместитель директора филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ №164»:  
На данном участке работало 14 единиц техники, включая автомобили по перевозке асфальтобетона, звено из трех катков, асфальтоукладчик, ну и, соответственно, люди были задействованы. Вот, данный участок приведен в надлежащее состояние, чтобы обеспечить безопасное движение.  

Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники-7

Также недавно в Крупском районе отремонтировали аварийный участок автодороги «Черея – Холопеничи». Обновили почти 1,5 километра трассы. 

# Автодороги Беларуси # общество # Ирина Потылкина # Фотофакт

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