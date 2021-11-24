Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники

Новости Беларуси. Дорожные службы Минской области перешли на зимний режим работы. Всего на обслуживании полотна в непогоду задействуют более 600 единиц техники. Заготовлено свыше 90 тысяч тонн песчано-соляной смеси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Готовы к зиме и дорожники Крупского района. Выполнен ямочный ремонт, переоборудована техника. А на днях в районе завершили ремонт участка автодороги Хотюхово – Клен – Брище. Он находился в аварийном состоянии. На площади в 2,5 километра уложили более 2 000 тонн асфальтобетонной смеси, отсыпали обочины. Все работы были выполнены в течение недели.

Ирина Потылкина, заместитель директора филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ №164»:

На данном участке работало 14 единиц техники, включая автомобили по перевозке асфальтобетона, звено из трех катков, асфальтоукладчик, ну и, соответственно, люди были задействованы. Вот, данный участок приведен в надлежащее состояние, чтобы обеспечить безопасное движение.