«Я всегда хотела сильного мужчину рядом с собой». Супруга Алексея Талая рассказала о самом личном

О любви вопреки предрассудкам, решительности и семейном счастье. Анастасия Талай, супруга паралимпийца Алексея Талая, – героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина». Его называют белорусским Ником Вуйчичем. Человек потрясающей силы духа. Лишившись рук и ног, Алексей сумел построить бизнес, заняться благотворительностью, стать мотивационным тренером и попасть на Паралимпиаду. В программе Новости «24 часа» на СТВ смотрите рассказ о том, как начиналась история любви, как реагируют на необычную пару и что делает их семью счастливой.

Анастасия Талай:

Родом я из маленького городка. Ну, как маленький. Он не совсем маленький, но провинциальный городок. Город Орша, Витебская область. И детство там все прошло. Было счастливое детство, были бабушки, дедушки, деревня.

Мечтала стать врачом прям с детства. Я до сих пор помню, как я брала краски красные, какие-то стеклышки, трубочки, от ручки откручивала, вынимала стержень и делала вид, как будто я кровь беру. Такая у меня мечта была прямо с детства. И, в принципе, я почти и стала врачом, только зубным фельдшером. Все-таки есть медицинское образование.

Знакомство у нас с моим мужем очень уникальное, потому что оно произошло в соцсетях. И вот таким образом развивалось, мы общались, открывались друг другу и привязались настолько на расстоянии. Он на тот момент был в Америке, то есть мы не могли увидеться, даже если бы мы захотели.

И когда приближалось время встречи, что важно было понять, сможем ли общаться именно в жизни, не через интернет, уже даже казалось, что любовь какая-то есть. И действительно. Мы встретились, и это переросло в любовь.

Знаки внимания проявлял, конечно. Мне из Америки даже пару раз подарки приходили. Букет цветов, например, от Алексея, который находится за тысячи километров. Это удивило. В первый вечер встретились, как только Алексей прилетел, вот так невзначай с букетом ко мне подъехал. Все прошло осторожно, но в щечку я его поцеловала.

На следующий день мы уже встретились в кругу его друзей. Он меня познакомил со своими друзьями, посмотрела, как вообще выглядит обычная, бытовая его жизнь, как он кушает, как он берет стакан. Я увидела, что человек, в принципе, сам себя обслуживает.

На тот момент ты, конечно, не задумываешься о будущем. Я вообще не думала, что мне когда-то придется ему помогать, одевать. Я больше сердцем прочувствовала, что хочу быть с этим человеком. Все, кто общается с Алексеем, наверное, каждый об этом скажет, кто его знает, что он обаятельный, что он харизматичный и что он как мужчина сильный. И какая-то глубина зацепила. Я вообще выросла без отца. Я всегда хотела сильного мужчину рядом с собой. И это как-то, видимо, и отражается в выборе нашем.

Анастасия Талай:

Во время первого декретного я была полностью домашняя, я наслаждалась материнством. И, может быть, еще в силу своего молодого возраста мне было сложно сориентироваться и туда, и туда, и туда. Во время второго декретного отпуска начала уже понимать, что я хочу саморазвития какого-то еще.

Даже сидя в декретном, я решила сдать централизованное тестирование, поступила в университет, окончила курсы по грудному вскармливанию, пошла тренироваться в тренажерный зал. Я окончила курсы, выдали специальный сертификат. И специалисты, которые обладают этим сертификатом, в праве женщинам оказывать помощь, если что-то не получается с грудным вскармливанием. Можем приехать домой к маме, можно консультировать онлайн.

Сестринская какая-то любовь к женщинам, что я знаю, каково это, и хочу, чтобы у тебя тоже все было хорошо. Потому что настолько женщина попадает в такую… Наедине с собой. И ты думаешь: а я правильно все делаю? А когда это впервые, когда это первый ребенок, и ты думаешь, вот он плачет, значит, наверное, что-то делаю не так, значит, может быть, мне не хватает молока. Хотя самый главный показатель – это набор веса. Но когда ребенок плачет, мы думаем: наверное, он голодный. Поэтому помогать – это такая женская солидарность.

Меня очень увлекло занятие спортом. Когда я увидела, что от нашего питания, от нашего развития физического, то есть движения, человек может меняться настолько, и в плане самочувствия, и в плане каких-то своих физических форм, решила, что мне это интересно. Думаю, почему бы не поступить в университет. Но в университете это образование немножечко будет перекликаться с медициной, куда я поступила, именно медики поступают на эту специальность. Физическая реабилитация. То есть это, можно сказать, лечение, предупреждение болезней с помощью движения. Движение – это жизнь.

Если у меня больше загружен день, то Алексей может с детьми даже и на улицу выйти. Мальчика нашего, когда он еще был малышом, мы пристегивали к коляске ремнем безопасности. И пожалуйста. Главное – потеплее одеть и все. К спорту, кстати, Алексей сына приучает. Он его с собой в бассейн брал.

Анастасия Талай:

Как ни странно, с Алексеем я вообще никуда не езжу. В основном с братом ездит или с какими-то помощниками своими. Я обычно с детьми остаюсь, мы тут за него болеем всегда, на связи. И, конечно, да, переживаем, волнуемся и заранее готовимся, чтобы папа поехал с полными силами. Но я еще ни разу. Хочу когда-нибудь все-таки с Алексеем съездить, поддержать его. Да и ему, думаю, будет приятно, если бы именно я поехала бы куда-нибудь.

Алексей – сам человек, который заряжает энергией и который сам дает нам поддержку, даже мне. Это отбирает очень много сил, я вижу, когда он иногда приезжает измотанный. Пару дней восстановления – Алексей опять… Он всегда, какая бы ситуация ни происходила, не унывает. У него простое отношение к жизни, какое-то естественное. Не знаю. Он просто живет, понимает, что каждый день – это подарок.