«Насколько это болезненный процесс для женщины»? О процедуре забора яйцеклеток при ЭКО рассказала репродуктолог

Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какие перегрузки испытывает женский организм во время подготовки? Я знаю, что подготовка – это тоже очень длительный процесс. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Гиперстимуляция – эти вещи?

Екатерина Петрова, репродуктолог:

Если рассматривать подготовку длительную – это просто как обследование. Наталья Надольская:

Сергей сказал про гиперстимуляцию яичников. То есть это же тоже испытание для организма? Екатерина Петрова:

Стимуляция сама проходит около 10 дней. Если рассматривать синдром гиперстимуляции, он характерен и может возникнуть у женщин, у которых очень много фолликулов. У которых большой овариальный резерв. Наталья Надольская:

Для чего мы стимулируем? Чтобы получить как можно больше яйцеклеток? Екатерина Петрова:

Да. Наталья Надольская:

Мы напоминаем, что раз в месяц у женщины созревает всего одна яйцеклетка. Нам нужно сколько яйцеклеток?

Екатерина Петрова:

Нам минимум нужно 10-15 яйцеклеток. Наталья Надольская:

В один месяц? Екатерина Петрова:

Это для того, чтобы получить один-два хороших эмбриона. Наталья Надольская:

То есть у женщины должно созреть 15 яйцеклеток? Екатерина Петрова:

В среднем. Наталья Надольская:

Мы же помним, что у нее генетически запас яйцеклеток ограничен.