«Насколько это болезненный процесс для женщины»? О процедуре забора яйцеклеток при ЭКО рассказала репродуктолог
Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какие перегрузки испытывает женский организм во время подготовки? Я знаю, что подготовка – это тоже очень длительный процесс.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Гиперстимуляция – эти вещи?
Екатерина Петрова, репродуктолог:
Если рассматривать подготовку длительную – это просто как обследование.
Наталья Надольская:
Сергей сказал про гиперстимуляцию яичников. То есть это же тоже испытание для организма?
Екатерина Петрова:
Стимуляция сама проходит около 10 дней. Если рассматривать синдром гиперстимуляции, он характерен и может возникнуть у женщин, у которых очень много фолликулов. У которых большой овариальный резерв.
Наталья Надольская:
Для чего мы стимулируем? Чтобы получить как можно больше яйцеклеток?
Екатерина Петрова:
Да.
Наталья Надольская:
Мы напоминаем, что раз в месяц у женщины созревает всего одна яйцеклетка. Нам нужно сколько яйцеклеток?
Екатерина Петрова:
Нам минимум нужно 10-15 яйцеклеток.
Наталья Надольская:
В один месяц?
Екатерина Петрова:
Это для того, чтобы получить один-два хороших эмбриона.
Наталья Надольская:
То есть у женщины должно созреть 15 яйцеклеток?
Екатерина Петрова:
В среднем.
Наталья Надольская:
Мы же помним, что у нее генетически запас яйцеклеток ограничен.
Екатерина Петрова:
Да, но мы этой стимуляцией не забираем ее яйцеклетки, потому что они и так бы погибли. То есть при наступлении следующей менструации они погибают, просто мы им даем жизнь. Мы их забираем и даем им возможность оплодотвориться. В естественных условиях они просто рассасываются и погибают. Это нельзя ничем остановить – ни контрацептивами, ни бадами, ни здоровым образом жизни, ни верой. Это только запрограммированный такой процесс.
Наталья Надольская:
Забор этой яйцеклетки, пункция – насколько это болезненный процесс для женщины?
Екатерина Петрова:
Она делается под наркозом. Чувствительно, конечно, болезненно, поэтому делается под наркозом не через живот. То есть никаких проколов через живот нет. Делаются два только укольчика справа и слева, согласно яичникам, и забираются из этих проколов через иголочки яйцеклетки из фолликулов.
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