Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана? Мнения экспертов

Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана, обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана?

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

От внутриполитической ситуации в США, конечно, многое зависит. Кулуарно предполагается разделение, расстановка приоритетов разная. Если из Афганистана на пиковой точке американцы вышли, мы стали свидетелем этого, то здесь пока нет необходимости неоднозначно такого выхода. Да, Дональд Трамп и те группы, которые его поддерживают, могут делать акцент в политической избирательной кампании на том, что это не нужно финансировать, это совершенно неважно. Но для того, чтобы альтернативу найти военно-промышленному комплексу, перезапустить его, без Украины потребуется разжигать другие конфликты, проворачивать эту спираль. Пока работает, мы не можем гарантировать, что Трамп и те, кто стоят за ним, сделают выбор в пользу того, чтобы американцы ушли из Украины.

Петр Петровский, политолог:

Наверное, проект майдана – это был проект демократов. Хотя Трамп – первый, кто начал поставлять вооружения Украине, это мы тоже не должны забывать. В этом плане у Трампа простая формула. Если я получаю прибыль, значит я буду с ними работать. Если не получаю прибыль, значит мне они не нужны. Вопрос Зеленскому заключается в том, а что он может предложить Трампу? Как он может себя продать? Зеленский тоже не самостоятельная фигура. Чем они воюют, видно, что ни одного собственного производства, все эти предприятия – это сборочные цеха западных вооружений. Здесь не надо считать, что Трамп придет и объявит какое-то перемирие. Трамп будет очень долго торговаться со всеми. Сколько заплатит Китай, чтобы с ним не начать какие-то конфликты, сколько заплатит Россия, что даст взамен Россия, чтобы ликвидировать эту войну. Что в конце концов дадут европейцы, потому что Байден с ЕС выполнил программу Трампа. ЕС стал покупать американский газ, американскую нефть, начал выводить предприятия, производства в США, стал полупериферией США.