Непогода в Беларуси обесточила около 1 тыс. населённых пунктов

Очередная буря в Беларуси обесточила около 1 тысячи населенных пунктов. Минэнерго вдвое увеличено число аварийных бригад, задействованных в устранении последствий непогоды. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В более чем 950 населенных пунктах уже удалось восстановить подачу электроэнергии. Но некоторые (в основном в Гродненской и Минской областях) все еще остаются без нее. Энергетики работают в усиленном режиме и обещают решить проблему в максимально сжатые сроки.

Александр Михнюк, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:

Основными повреждениями, основными причинами отключения электроснабжения явились падения деревьев и веток на линии электропередач. В настоящий момент над устранением работает 283 бригады, 339 единиц специальной техники. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными ливнями и шквалистым ветром, по состоянию на 13 часов восстановительные работы ведутся в более чем 540 населенных пунктах.

В Беларуси работает ситуационный штаб по ликвидации отключений электроэнергии. В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы и средства.