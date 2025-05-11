«Ряд людей из внутренней разведки ему советует выйти из процесса по Украине, полностью из Украины. Оставить дипломатический корпус, понятно, посольство, но вывести все спецслужбы и оставить Украину, как говорится, в покое».
«Там демократии как таковой нет – есть демократия доллара».
«Надо быстро ломать систему, которая была построена глобалистами, которые в своих интересах играли, а не в интересах тех стран, которые они представляли. И это сейчас делает Трамп».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». Воскресенье, 13 апреля, 22:00.
«Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 9 марта, 22:00.
«Трамп должен сделать первый шаг к миру: вывести все западные спецслужбы, вывести всех западных легионеров, которые воюют в Украине».
«Америка имеет свой глаз на Арктику, так как оттуда хочет поставлять газ на Европу».
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