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Новости по тегу #Андрей Телиженко

Трамп готовится выйти из украинского вопроса? Мнение эксперта-американиста
11 мая 2025 19:40

Трамп готовится выйти из украинского вопроса? Мнение эксперта-американиста

Телиженко: в Штатах выборы выигрывают те, у кого есть деньги
13 апреля 2025 19:45

Телиженко: в Штатах выборы выигрывают те, у кого есть деньги

Какая ключевая цель у Дональда Трампа? Мнение эксперта-американиста
13 апреля 2025 19:09

Какая ключевая цель у Дональда Трампа? Мнение эксперта-американиста

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
12 апреля 2025 13:11

Как тарифная война Трампа аукнется самим Штатам? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Телиженко: США могут наказать давлением – они уже и так держат Европу на игле сланцевого соевого газа
09 марта 2025 19:08

Телиженко: США могут наказать давлением – они уже и так держат Европу на игле сланцевого соевого газа

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»
09 марта 2025 12:41

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»

Телиженко: Трампу надо сделать шаг к переговорам, иначе это будет провал для самого же Трампа
30 декабря 2024 20:02

Телиженко: Трампу надо сделать шаг к переговорам, иначе это будет провал для самого же Трампа

«Америка хочет забрать своё». Политолог о видах Трампа на Гренландию
29 декабря 2024 19:17

«Америка хочет забрать своё». Политолог о видах Трампа на Гренландию

Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана? Мнения экспертов
29 июля 2024 16:03

Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана? Мнения экспертов

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»
27 июля 2024 14:35

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«Трамп пройдётся по Зеленскому». Могут ли выборы в США привести к миру в Украине?
15 июля 2024 13:49

«Трамп пройдётся по Зеленскому». Могут ли выборы в США привести к миру в Украине?