Лукашенко: «Что даёт проект Союзного государства простому белорусу или россиянину?»

Между Беларусью и Россией взаимопонимание найдено по всем аспектам. Об этом заявил глава государства на совещании по международным вопросам. Александр Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко созвал совещание, посвященное международному сотрудничеству.

Решения есть по новой формуле цен на нефть, предоплаты за ее поставки и урегулирование возврата средств от утилизационного сбора на автомобили. Удалось достичь договоренностей, которые оставались нерешенными на уровне правительства, подчеркнул Александр Лукашенко. Осенью, накануне 25-летия заключения Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия: союзный Совмин, Высший госсовет. Президенты двух стран договорились, что к этому времени должны быть закрыты все проблемные вопросы. И по линии Совбеза (договор о гарантиях безопасности), и по темам правительства. Кроме текущей повестки, в центре внимания должны быть стратегические отрасли для белорусской экономики: авиастроение, микроэлектроника, станкостроение. Россияне в свою очередь открыты для сотрудничества, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация сложилась так, и россияне в этом отношении для нас открыты, и мы можем для себя открыть, наряду с космосом, атомной энергетикой и так далее, совершенно новые компетенции, очень важные для нашей страны. И заделы в этом направлении и в авиастроении, и в микроэлектронике, и особенно в станкостроении у нас есть. Надо двигаться вперед. Притом россияне выделяют для этого средства. Только надо разумно подходить к этому и осваивать их. Вы помните о моей договоренности с Президентом Путиным в ходе его последнего посещения Минска. Беларусь должна быть независимой, самодостаточной страной – это его слова – с устойчивой экономической основой. И вице-премьера Пархомчика, и новых министров, посла в России обязательно отдельно заслушаем по данным направлениям. И никакого нытья-вытья не должно быть при этом.

Но не забывайте, с чем мы придем в юбилей к нашим людям. Что дает проект Союзного государства простому белорусу или россиянину? Мной поручалось на площадке Постоянного комитета. Еще раз надо довести до Мезенцева: СМИ это хорошо, популяризация, разговоры и прочее. Но Постоянный комитет надо окунуть в проблемы повседневных дел. На площадке Посткома комплексно проанализировать поручалось все аспекты обеспечения равных прав граждан. Сделано немало, но и проблем хватает, и мы почему-то их замалчиваем. А чего нам особо париться? Члены правительства, премьер, Президент, мы летаем на самолетах, никто нас не останавливает в аэропорту на границе, не раздевает, не смотрит. А ведь это есть. Досмотры в аэропортах, не отмененный до сих пор роуминг, невозможность купить железнодорожные билеты в праздничные дни (поездов не хватает). Это чьи вопросы? Вопрос работы нашего совместного медиахолдинга. Все приходят и докладывают, как это трудно и кто-то чего-то не хочет в России.