«Политики и президенты могут набирать очки». Почему Трампу не решить ситуацию в Украине одним звонком?

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Что произошло на митинге, когда было покушение на Трампа? Все показали, что, если Трамп пойдет вправо-влево, ему предъявлена, по сути, черная метка. Может быть вторая, третья, четвертая попытки покушения, если Трамп будет выходить в поле интересов более властных групп, чем он сам. Почему политики и президенты могут набирать очки и иметь какой-то вес в американской политике? Можно путем договоренностей внутрикулуарных предложить тем самым группам какие-то решения, которые будут им более выгодны. Это действительно вопрос торга. Понятно, никто не заподозрит Трампа в личных симпатиях к Украине, если это будет убыточное дело по сравнению с другими альтернативными сценариями. Трамп от этого постарается отказаться, предварительно договорившись с deep state: давайте мы перенаправим наш финансовый поток куда-то в другое место. Никаких предпосылок, чтобы Трамп это все с кондачка взял и решил, как он заявляет в своей избирательной кампании, что сейчас я одним звонком все решу – нет.

Военный эксперт: внешняя политика США зависит не от президентов. Хотя с Трампом можно договориться. Подробности.