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В Хорватии завершаются масштабные учения НАТО

19 сентября 2025 06:02
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В Хорватии завершаются масштабные учения НАТО. В них были задействованы военно-морские силы альянса, подразделения сухопутных войск и ВВС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии раскритиковали военных НАТО за расточительность.

В Хорватии завершаются масштабные учения НАТО-2

По заявлению Министерства обороны это крупнейшие за последние семь лет маневры альянса на территории страны. Несколько тысяч военнослужащих отрабатывали переброску войск и совместные действия при отражении нападения противника. Армия Хорватии выделила для учений танковую дивизию, чтобы в деле испытать новую бронетехнику. Наступающих на земле военных прикрывали с воздуха боевые вертолеты и истребители, а с моря – корабли.

# Международная политика # Военные учения

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