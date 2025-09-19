В Хорватии завершаются масштабные учения НАТО. В них были задействованы военно-морские силы альянса, подразделения сухопутных войск и ВВС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению Министерства обороны это крупнейшие за последние семь лет маневры альянса на территории страны. Несколько тысяч военнослужащих отрабатывали переброску войск и совместные действия при отражении нападения противника. Армия Хорватии выделила для учений танковую дивизию, чтобы в деле испытать новую бронетехнику. Наступающих на земле военных прикрывали с воздуха боевые вертолеты и истребители, а с моря – корабли.