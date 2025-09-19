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Власти Венесуэлы провели масштабную спецоперацию по борьбе с наркокартелями

19 сентября 2025 06:05
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Власти Венесуэлы провели масштабную полицейскую спецоперацию по борьбе с наркокартелями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные США атаковали катер, перевозивший наркотики из Венесуэлы.

В ходе рейдов по всей стране изъято более 4 тонн запрещенных веществ, задержаны главари банд. Конфискованы: скоростной катер, несколько тонн топлива, спутниковое оборудование и мобильные телефоны. По словам министра внутренних дел Венесуэлы, это одна из крупнейших в 2025 году операций по борьбе с торговлей наркотиками.

# Наркотики # Международная политика

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