Власти Венесуэлы провели масштабную спецоперацию по борьбе с наркокартелями

Власти Венесуэлы провели масштабную полицейскую спецоперацию по борьбе с наркокартелями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные США атаковали катер, перевозивший наркотики из Венесуэлы.

В ходе рейдов по всей стране изъято более 4 тонн запрещенных веществ, задержаны главари банд. Конфискованы: скоростной катер, несколько тонн топлива, спутниковое оборудование и мобильные телефоны. По словам министра внутренних дел Венесуэлы, это одна из крупнейших в 2025 году операций по борьбе с торговлей наркотиками.