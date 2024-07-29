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Белорусы стали меньше жаловаться на качество товаров и услуг

29 июля 2024 13:40
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Количество жалоб на качество товаров и услуг за последние годы уменьшилось в несколько раз. Это констатирует Белорусское общество защиты потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы стали меньше жаловаться на качество товаров и услуг-1

Именно оно поддерживает граждан в случае возникновения конфликтов с организациями торговли. В 2023 году за помощью обратились свыше 20 тысяч человек. В результате им выплатили более полумиллиона рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Основная масса обращений касалась покупок через интернет.

Белорусы стали меньше жаловаться на качество товаров и услуг-4

Анна Суша, председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей»:
Потребители еще не научились приобретать товары посредством Интернета. Когда они говорят: я приобрел такую-то вещь и я звонил. Но ни в коем случае не будут рассматривать ваш звонок. Существует такая давняя и хорошая форма (рекомендую) посредством почты: почтовым отправлением, заказным письмом с уведомлением.

Белорусы стали меньше жаловаться на качество товаров и услуг-7

Белорусскому обществу защиты потребителей сегодня исполняется 35 лет. За последнее десятилетие объединение отстояло интересы более 176 тысяч граждан.

# Защита прав потребителей # общество # Анна Суша

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