Белорусы стали меньше жаловаться на качество товаров и услуг

Количество жалоб на качество товаров и услуг за последние годы уменьшилось в несколько раз. Это констатирует Белорусское общество защиты потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно оно поддерживает граждан в случае возникновения конфликтов с организациями торговли. В 2023 году за помощью обратились свыше 20 тысяч человек. В результате им выплатили более полумиллиона рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Основная масса обращений касалась покупок через интернет.

Анна Суша, председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей»:

Потребители еще не научились приобретать товары посредством Интернета. Когда они говорят: я приобрел такую-то вещь и я звонил. Но ни в коем случае не будут рассматривать ваш звонок. Существует такая давняя и хорошая форма (рекомендую) посредством почты: почтовым отправлением, заказным письмом с уведомлением.