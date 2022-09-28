Выйдешь и встанешь под наши знамёна или ты нам не друг. Как 2020-й изменил отношения между людьми? История белоруса

Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Какие критерии дружбы для вас и какая ситуация может показать, друг это или нет?

Андрей Пугач, фотограф:

Критерии сейчас изменились. 2020 год как-то изменил вообще даже дружеские отношения. Семьи распадались из-за того, что у нас произошло в стране. Так и у меня с друзьями произошло. У меня были друзья за рубежом и здесь, внутри, в Минске, в Беларуси. Мне были поставлены определенные условия: либо ты выйдешь с нами и встанешь под наши знамена, или ты нам не друг. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это дружба? Это были друзья? Андрей Пугач:

Да, это друзья. Алеся Лакина:

Вы считаете, друг может так поступить? Андрей Пугач:

Да, это друзья, именно которых я считал друзьями.