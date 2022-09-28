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Выйдешь и встанешь под наши знамёна или ты нам не друг. Как 2020-й изменил отношения между людьми? История белоруса

28 сентября 2022 19:07
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Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какие критерии дружбы для вас и какая ситуация может показать, друг это или нет?

Выйдешь и встанешь под наши знамёна или ты нам не друг. Как 2020-й изменил отношения между людьми? История белоруса-1

Андрей Пугач, фотограф:
Критерии сейчас изменились. 2020 год как-то изменил вообще даже дружеские отношения. Семьи распадались из-за того, что у нас произошло в стране. Так и у меня с друзьями произошло. У меня были друзья за рубежом и здесь, внутри, в Минске, в Беларуси. Мне были поставлены определенные условия: либо ты выйдешь с нами и встанешь под наши знамена, или ты нам не друг.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это дружба? Это были друзья?

Андрей Пугач:
Да, это друзья.

Алеся Лакина:
Вы считаете, друг может так поступить?

Андрей Пугач:
Да, это друзья, именно которых я считал друзьями.

Выйдешь и встанешь под наши знамёна или ты нам не друг. Как 2020-й изменил отношения между людьми? История белоруса-4

Алеся Лакина:
Вы считали. Получается, это не истинная дружба была?

Андрей Пугач:
Да, я считал. Это были мои друзья, такая не разлей вода, которые звонили, мне помогали, выручали, и я помогал им – у нас было такое. Мы дружили семьями. Я говорю: то, что произошло сейчас, – 2020 год очень расставил точки над «i».

Ольга Шерснева:
Показал, кто есть кто.

Андрей Пугач:
Да. Теперь вы ушли от меня, не я от вас отказался. То есть я знаю, что вы у меня были, то, что у меня есть, что есть такие люди.

Могу сразу сказать, какие у них отношения. Что еще замечает фотограф, работая с людьми – подробнее здесь.

# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Андрей Пугач # Алеся Лакина # Фотофакт

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