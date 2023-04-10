Выгодно ли делать ямочный ремонт и почему нельзя от него отказаться? Мнение эксперта

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Алена Сырова, СТВ:

Руслан Николаевич, вопрос к вам. Смотрите, говорят о том, что не хватает ресурса, но в столице, наверное, на ресурс грех жаловаться. Мне вспомнился пример, когда Президент говорил о том, что сотрудников своих направил, чтобы они проехали по городу, посмотрели, как идут дела. И выяснили, что те машины, ресурсы, которые должны быть задействованы в ремонте, просто простаивают. Вы исключили этот факт? Два-три месяца прошло с момента.

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Безусловно. Для зимних ремонтных работ комплексы машин и механизмов несколько отличается от тех механизмов, которые работают в летний период. Для ремонта покрытия вообще при температурах до минус 10 градусов используется литая асфальтобетонная смесь. Подвозить ее нужно только при помощи термос-бункера, который должен поддерживать постоянную температуру около 180-185 градусов. То есть летняя техника – это несколько другие механизмы. Это самосвальная техника, это укладчик, это катки. Здесь и комплекс работы, и сама технология, и материалы различаются. Не нужно иметь очень много единиц техники, чтобы выполнять работы зимой. Основные все работы в летний период при наступлении благоприятной погоды.

Алена Сырова:

Вопрос из чата: кому выгодно делать ямочный ремонт? Кирилл Казаков, СТВ:

Это вопрос про тот же самый Осло. Руслан Ясюченя:

Нужно понимать, что замена покрытия полностью на новое на всей ширине, по всему протяжению улицы – это достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому от ямочного ремонта, наверное, мы никуда не уйдем. Делается ежегодно капитальный ремонт, реконструкция улично-дорожной сети. Выполняется текущий ремонт на всей ширине проезжей части, но ямочный ремонт все равно будет. Алена Сырова:

Смотрите, все равно невозможно. Ямы появляются сначала с одной стороны, потом с другой. Мы же не получаем в итоге идеально ровного дорожного полотна. И в какой-то момент с количеством этих ремонтов, износа все равно дорога выглядит как-то не очень.