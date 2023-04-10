«Ресурса никогда не хватает». Почему дороги могут долго не ремонтировать?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, мы минчане, тут дороги, подъезды, теннисные корты, велосипедисты туда-сюда ездят. У меня впечатление складывается, что как раз таки уровень благосостояния наш, где-то пирамида Маслоу и наши желания от местных властей растут именно с этой историей. Ваш район один из лучших по благоустройству в стране. Что такого у вас особенного и чего, на ваш взгляд, как человека, который совсем недавно пришел, не хватает? Что вы ставите первой задачей именно в этом вопросе? Вячеслав Метлицкий, председатель Березовского районного исполнительного комитета:

На мой взгляд, в чем залог успеха, мое мнение. Березовское ЖКХ многофункциональное и, наверное, оказывает весь спектр услуг жилищно-коммунального направления людям. То есть то, что могут делать коммунальники, мы делаем в Березе. Кирилл Казаков:

Говорят, реклама вашего ЖКХ по всей стране. Вячеслав Метлицкий:

В том числе. То есть мы участвуем и в тендерах на бытовое обслуживание, на выполнение строительных и ремонтных работ и в других регионах. Ответ на этот вопрос очень простой: всегда не хватает ресурса. Ресурс прежде всего финансовый. Есть планы, да, действительно, можно сказать они осмечены. Какие-то планы долгосрочный носят характер, но, безусловно, главная проблема, уже коллеги говорили, в принципе, вокруг этого мы, наверное, крутимся в обсуждении – это дороги. На дороги ресурса никогда не хватает. Если на наведение элементарного порядка средства находятся.

Алена Сырова, СТВ:

На дороги не хватает финансирования. Мы сейчас речь ведем о том, чтобы закупить материалы для строительства дорог или для того, чтобы оплатить работу тех же дорожных служб? Вячеслав Метлицкий:

Мы говорим о конечной стадии благоустройства дороги – это асфальтирование. Безусловно, текущие ремонты, профилирование – это все обеспечиваем. Но когда речь идет об асфальте, то это уже финансовые средства. И достаточно значимые. Алена Сырова:

Может быть, тоже на бетонку перейдете. Она дороже, но долговечнее. Вячеслав Метлицкий:

Присматриваемся.

Кирилл Казаков:

Смотрите, в Минске есть опыт, об этом совсем недавно информагентства писали, что магазины, торговые центры должны следить за своей территорией. И, в принципе, если не следят, это даже повод к таким санкциям, как закрытие. Понимаю, что новость очень громкая. Особенно для жителей столицы: вау, сейчас закроют какой-нибудь очень известный брендовый магазин. Ведь это называется частно-государственное партнерство. У вас частники в эту историю включены? В Минске понятно, ты всегда на глазах, тебе приходится работать. А у вас? Вячеслав Метлицкий:

Я скажу так, не только за свой регион, наверное, может быть, за область. Это у нас одно из требований губернатора нашей области, Юрия Анатольевича Шулейко, чтобы частный бизнес участвовал в благоустройстве прилегающий территории. То есть до проезжей части либо в периметре где-то до 30, где-то до 15 метров. Это уже реализуется. Кирилл Казаков:

Так, может, их попросить, чтобы они там асфальт купили и положили?