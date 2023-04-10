Тренировка ВВС с внезапными вводными прошла в Беларуси

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности. Она проходит по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности. Она проходит по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе масштабного мониторинга отдельное внимание уделяется тестированию органов управления воинскими частями, а также способности подразделений действовать в сложных условиях. Военнослужащие, призванные из запаса, совершают многокилометровые марши в назначенные районы, где отрабатывают поставленные задачи. Тренировки проходят в том числе с участием военно-воздушных сил.
Так, сегодня, 10 апреля, ключевым элементом стало рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. Как сообщили в Минобороны, плановое мероприятие изобиловало внезапными вводными. Высокая активность белорусских вооруженных сил более чем обоснована. В условиях, когда НАТО продолжает создавать напряженность в регионе, наши военные держат порох сухим и в любой момент готовы стать на защиту Родины.