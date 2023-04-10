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«Врач, как никто другой, слышит дыхание общества». Медики подключились к диалогу по «Белой Руси»

10 апреля 2023 16:42
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Новости Беларуси. Благополучие граждан и развитие государства. Продолжается активное обсуждение устава и программы партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Врач, как никто другой, слышит дыхание общества». Медики подключились к диалогу по «Белой Руси»-1

Встречи в формате вопрос-ответ повышают информационную культуру белорусов и консолидируют общество. Сегодня, 10 апреля, к диалогу подключились столичные медики. Участники интересовались стратегией развития партии. Обсудили и устав, которому будет следовать каждый ее представитель.

«Врач, как никто другой, слышит дыхание общества». Медики подключились к диалогу по «Белой Руси»-4

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска:
Это одна из немногих профессий, врач, которая работает со всеми слоями населения – и рабочий, и безработный, и студент, и пенсионер. Вне зависимости от убеждений, вероисповедания, все они оказываются на приеме у врача. И врач, как никто другой, слышит дыхание общества.

«Врач, как никто другой, слышит дыхание общества». Медики подключились к диалогу по «Белой Руси»-7

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Людей интересует, какие основные направления будет развивать белорусская партия «Белая Русь», интересует также численность, потому что в регионах, мы понимаем, она разная, она варьируется, мы говорим и о том партийном взносе, который будет предусмотрен, о том, куда в первую очередь будут направляться средства, какие, возможно, уже есть проекты, к чему мы можем привлечь наших граждан. Ну и поскольку партия «Белая Русь» – это диалог между государством и обществом, то, конечно, каким способом этот диалог будет выстроен и в какие сроки.

В самое ближайшее время уставные документы партии «Белая Русь» передадут для рассмотрения в Минюст.

# Белорусские партии # общество # Андрей Есьман # Галина Гузовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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