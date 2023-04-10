«Врач, как никто другой, слышит дыхание общества». Медики подключились к диалогу по «Белой Руси»

Встречи в формате вопрос-ответ повышают информационную культуру белорусов и консолидируют общество. Сегодня, 10 апреля, к диалогу подключились столичные медики. Участники интересовались стратегией развития партии. Обсудили и устав, которому будет следовать каждый ее представитель.

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска: Это одна из немногих профессий, врач, которая работает со всеми слоями населения – и рабочий, и безработный, и студент, и пенсионер. Вне зависимости от убеждений, вероисповедания, все они оказываются на приеме у врача. И врач, как никто другой, слышит дыхание общества.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Людей интересует, какие основные направления будет развивать белорусская партия «Белая Русь», интересует также численность, потому что в регионах, мы понимаем, она разная, она варьируется, мы говорим и о том партийном взносе, который будет предусмотрен, о том, куда в первую очередь будут направляться средства, какие, возможно, уже есть проекты, к чему мы можем привлечь наших граждан. Ну и поскольку партия «Белая Русь» – это диалог между государством и обществом, то, конечно, каким способом этот диалог будет выстроен и в какие сроки.

В самое ближайшее время уставные документы партии «Белая Русь» передадут для рассмотрения в Минюст.