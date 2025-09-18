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1000 на 24. РФ и Украины обменялись телами погибших

18 сентября 2025 13:57
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1000 на 24. РФ и Украины обменялись телами погибших-0

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных, получив взамен 24 тела российских солдат. Подобный обмен состоялся в августе, когда Москва получила 19 тел. Об этом пишет РИА Новости.

В Стамбуле состоялись переговоры, на которых были подтверждены договоренности о соблюдении гуманитарных соглашений.

Также достигнута договоренность о дальнейшем санитарном обмене тяжелоранеными и больными. Российская сторона выразила готовность к передаче еще 3 000 тел украинских военных и предложила обмен пленными – по 1 200 человек с каждой стороны.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия

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