1000 на 24. РФ и Украины обменялись телами погибших

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных, получив взамен 24 тела российских солдат. Подобный обмен состоялся в августе, когда Москва получила 19 тел. Об этом пишет РИА Новости.

В Стамбуле состоялись переговоры, на которых были подтверждены договоренности о соблюдении гуманитарных соглашений.

Также достигнута договоренность о дальнейшем санитарном обмене тяжелоранеными и больными. Российская сторона выразила готовность к передаче еще 3 000 тел украинских военных и предложила обмен пленными – по 1 200 человек с каждой стороны.

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