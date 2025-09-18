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В Минской области начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок – он стартует 20 сентября

18 сентября 2025 14:15
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В Минской области начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Стартуют они с 20 сентября. И при хороших погодных условиях продлятся по 1 ноября. Гостей будут встречать каждые выходные, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок – он стартует 20 сентября-2

Жители центрального региона смогут не только приобрести плодоовощную продукцию, но также мясные, молочные и хлебобулочные изделия. Традиционно на ярмарках будут работать интерактивные площадки. А настроение подарят творческие коллективы. Также для ветеранов, одиноких пожилых людей и инвалидов организуют помощь по доставке продуктов домой.

В Минской области начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок – он стартует 20 сентября-4

Наталья Суйкова, начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
В рамках ярмарок, как правило, у нас работают волонтеры, которые помогают донести купленную продукцию не только до места жительства, но и до транспортного средства. Поэтому я думаю, что всем будут созданы достаточно комфортные условия для покупок. До 1 ноября – региональные ярмарки, и по погодным условиям, если будет теплая, благоприятная осень, то ярмарки выходного дня продлятся и дальше.

В Минской области начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок – он стартует 20 сентября-6

А с начала октября в области пройдут масштабные региональные ярмарки. 5 октября торговые ряды развернутся в Несвиже, 11 – в Вилейке и Солигорске, а 18 – в Жодино и Слуцке. Всего в центральном регионе запланировано проведение порядка сотни осенних ярмарок.

# Продукты питания

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