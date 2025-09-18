Смиловичская средняя школа № 1 получила статус «Школа мира»

1-я средняя школа городского поселка Смиловичи Червенского района признана «Школой мира». Такое звание присваивается за воспитание у учеников духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма, а также за участие в благотворительных проектах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В учреждении создан музей Холокоста, где собрано свыше 200 экспонатов – уникальные вещи, принадлежавшие еврейской общине. За каждым предметом – своя история.

Некоторые экспонаты в дар школе присылали родственники свидетелей геноцида. В их числе материалы из Таджикистана, Австрии и Израиля.

Екатерина Мелещик, учащаяся Средней школы № 1 Смиловичей:

Очень приятно учиться в школе, которая имеет статус «Школа мира». Наша школа единственная в районе, которая имеет такой статус. Ведь еще в годы Великой Отечественной войны две учительницы нашей школы совершили подвиг, и за это им присвоено звание «Праведник мира».

Людмила Драпезо, руководитель музея Холокоста Средней школы № 1 Смиловичей:

Мы собирали сведения о геноциде в Смиловичах и в Червенском районе. В Смиловичах было, как и в Червене, гетто, в котором погибло около 1,5 тысячи мирных жителей. У нас разработан маршрут экскурсионный. Дни далекой той войны в сердцах людей навечно будут.