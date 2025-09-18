Премьерный показ фильма «Классная» прошёл в несвижском кинотеатре

Впервые увидел киноленту и несвижский зритель. На показ пришли учащиеся и педагоги 1-й школы. Кстати, в 2025 году учреждение пополнили три молодых специалиста. Им, как и главной героине фильма, предстоит непростой этап адаптации и поиска общего языка с ребятами.

Евгения Войтехович, педагог-психолог средней школы № 1 Несвижа: Являясь молодым специалистом, пришла на свое первое место работы по целевому направлению. Если говорить конкретно про фильм «Классная», то он по своей сути – видеоурок для молодых специалистов, которые впервые столкнутся с конфликтами, недопониманием как среди учителей, так и детей.

Светлана Курило, директор средней школы № 1 Несвижа:

Данную премьеру мы ждали, когда узнали в феврале, что будет проходить премьера фильма «Классная». Конечно, это отрадно, что фильм об учителях, первый в Беларуси. Полезен как подрастающему поколению в виде профориентации, так и молодым педагогам, которые приходят в учреждения образования.

Юрий Иванов, начальник Несвижского отдела КУП «Миноблкиновидеопрокат»:

Планируется провести около 30 сеансов в учреждениях образования, а также для студентов Несвижского государственного колледжа. Данный фильм будет проходить в цифровом формате в кинотеатрах и в сельской местности – в видеоформате.

Показ фильма в Несвиже продлится по 8 октября. Задача картины – познакомить зрителя с профессией учителя, показать ее социальную значимость, а также рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются педагоги. Отметим, в 2025 году в Несвижский район пришли работать около 50 молодых педагогов.