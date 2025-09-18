В Гомеле проходит ХIХ экономический форум
Внимание делового сообщества сегодня, 18 сентября, приковано к Гомелю. В городе над Сожем стартовал экономический форум. Он собрал более 500 участников, среди зарубежных гостей – делегации из России Монголии, Китая, Сербии, стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны объединяет не только экономический интерес, но и общая память. Перед началом пленарной части – возложение цветов к мемориалу.
О новых перспективах и новых контрактах речь шла уже в основной части встречи. Представили и уже действующие успешные бизнес-кейсы. Так, Гомельский регион и Ферганская область Узбекистана тесно сотрудничают с 2019 года. Реализуют проекты по переработке древесины, и в молочной отрасли. Сегодня прорабатывают новые векторы сотрудничества.
Нуриддин Мамажонов, заместитель хокима Ферганской области:
Такие мероприятия, как экономический форум, открывают новые возможности для предпринимателей. Сегодня один из моих предпринимателей уже приехал с печатью, с конкретным готовым проектом по привлечению из Гомеля крупнорогатого скота, чтобы расширять свое производство по мясомолочке.
В ближайшие два дня участники форума смогут посетить специализированные выставки и предприятия Гомельской области, поучаствовать в стратегических сессиях. Отметим, за 19 лет проведения форума подписано свыше сотни соглашений почти на три миллиарда долларов. Ожидается, что портфель контрактов еще потяжелеет.