Прямой эфир

В Гомеле проходит ХIХ экономический форум

18 сентября 2025 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание делового сообщества сегодня, 18 сентября, приковано к Гомелю. В городе над Сожем стартовал экономический форум. Он собрал более 500 участников, среди зарубежных гостей – делегации из России Монголии, Китая, Сербии, стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны объединяет не только экономический интерес, но и общая память. Перед началом пленарной части – возложение цветов к мемориалу. 

В Гомеле проходит ХIХ экономический форум-2

О новых перспективах и новых контрактах речь шла уже в основной части встречи. Представили и уже действующие успешные бизнес-кейсы. Так, Гомельский регион и Ферганская область Узбекистана тесно сотрудничают с 2019 года. Реализуют проекты по переработке древесины, и в молочной отрасли. Сегодня прорабатывают новые векторы сотрудничества.

В Гомеле проходит ХIХ экономический форум-4

Нуриддин Мамажонов, заместитель хокима Ферганской области:
Такие мероприятия, как экономический форум, открывают новые возможности для предпринимателей. Сегодня один из моих предпринимателей уже приехал с печатью, с конкретным готовым проектом по привлечению из Гомеля крупнорогатого скота, чтобы расширять свое производство по мясомолочке.

В ближайшие два дня участники форума смогут посетить специализированные выставки и предприятия Гомельской области, поучаствовать в стратегических сессиях. Отметим, за 19 лет проведения форума подписано свыше сотни соглашений почти на три миллиарда долларов. Ожидается, что портфель контрактов еще потяжелеет. 

# форум # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
В 2025-м сенаторы провели более 270 приёмов граждан
18 сентября 2025 13:43

В 2025-м сенаторы провели более 270 приёмов граждан

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совмине
18 сентября 2025 13:33

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совмине

ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз
18 сентября 2025 13:31

ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз