В Гомеле проходит ХIХ экономический форум

Внимание делового сообщества сегодня, 18 сентября, приковано к Гомелю. В городе над Сожем стартовал экономический форум. Он собрал более 500 участников, среди зарубежных гостей – делегации из России Монголии, Китая, Сербии, стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны объединяет не только экономический интерес, но и общая память. Перед началом пленарной части – возложение цветов к мемориалу.