От эскиза на бумаге до пышного цветения – как работают ландшафтные дизайнеры

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Трофеи из Германии» – экскурсовод рассказал о самых интересных городских часах белорусской столицы Минск прекрасен всегда – это не случайность, а результат большого труда. Ко Дню города столица надевает свой самый яркий наряд. Эту красоту создают люди, которые буквально рисуют живые картины на улицах города.

Одна из них – Людмила Дрозд, почетный обладатель звания «Минчанин года». Ландшафтный архитектор годами создает неповторимый облик Первомайского района. Творчество всегда привлекало нашу героиню, потому и профессию она выбрала сердцем. Училась Людмила Анатольевна на дизайнера предметно-пространственной среды, а с будущим местом работы определилась еще во время практики в университете.

Людмила Дрозд, ведущий ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района г. Минска»:

В эту профессию я пришла в 2011 году. Я была студенткой БГУ и пришла на практику. Практику мы отработали. Мне позвонил директор и предложил на полставки стать художником-конструктором. Только в системе «Зеленстроев» начали вводить вообще такую должность, как художник-конструктор. Потом эта должность переросла в ландшафтный архитектор. От эскиза на бумаге до пышного цветения путь долгий и сложный. Нужно учесть все – местность, архитектуру, состав почвы, освещенность участка, график полива и, конечно, бюджет. Людмила Анатольевна создает проекты, по которым работают десятки людей. А самые необычные аксессуары в ее сумочке – рулетка. Людмила Дрозд:

Это и красота, и расчеты. Вообще, ландшафтный дизайн – это создание функциональных, удобных пространств, вписанных в среду. В нашем случае это городская среда – это и создание цветников, и посадка кустарников.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Расскажите, что для вас самое приятное в вашей работе? Вот вы прошли мимо своей клумбы и что почувствовали? Людмила Дрозд:

Конечно же, радость, наверное, и гордость за то, что ты делаешь наш город красивым. Также у нас проходят фестивальные конкурсы. Видишь, как горожане и гости столицы подходят и фотографируются. Конечно, очень приятно, когда ценят то, что ты делаешь. Как любой творец, Людмила Анатольевна вкладывает в свою работу душу.