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От эскиза на бумаге до пышного цветения – как работают ландшафтные дизайнеры

18 сентября 2025 14:38
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Минск прекрасен всегда – это не случайность, а результат большого труда. Ко Дню города столица надевает свой самый яркий наряд. Эту красоту создают люди, которые буквально рисуют живые картины на улицах города.

От эскиза на бумаге до пышного цветения – как работают ландшафтные дизайнеры-2

Одна из них – Людмила Дрозд, почетный обладатель звания «Минчанин года». Ландшафтный архитектор годами создает неповторимый облик Первомайского района. Творчество всегда привлекало нашу героиню, потому и профессию она выбрала сердцем. Училась Людмила Анатольевна на дизайнера предметно-пространственной среды, а с будущим местом работы определилась еще во время практики в университете.

От эскиза на бумаге до пышного цветения – как работают ландшафтные дизайнеры-4

Людмила Дрозд, ведущий ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района г. Минска»:
В эту профессию я пришла в 2011 году. Я была студенткой БГУ и пришла на практику. Практику мы отработали. Мне позвонил директор и предложил на полставки стать художником-конструктором. Только в системе «Зеленстроев» начали вводить вообще такую должность, как художник-конструктор. Потом эта должность переросла в ландшафтный архитектор.

От эскиза на бумаге до пышного цветения путь долгий и сложный. Нужно учесть все – местность, архитектуру, состав почвы, освещенность участка, график полива и, конечно, бюджет. Людмила Анатольевна создает проекты, по которым работают десятки людей. А самые необычные аксессуары в ее сумочке – рулетка.

Людмила Дрозд:
Это и красота, и расчеты. Вообще, ландшафтный дизайн – это создание функциональных, удобных пространств, вписанных в среду. В нашем случае это городская среда – это и создание цветников, и посадка кустарников.

От эскиза на бумаге до пышного цветения – как работают ландшафтные дизайнеры-6

Валерия Яскевич, корреспондент:
Расскажите, что для вас самое приятное в вашей работе? Вот вы прошли мимо своей клумбы и что почувствовали?

Людмила Дрозд:
Конечно же, радость, наверное, и гордость за то, что ты делаешь наш город красивым. Также у нас проходят фестивальные конкурсы. Видишь, как горожане и гости столицы подходят и фотографируются. Конечно, очень приятно, когда ценят то, что ты делаешь.

Как любой творец, Людмила Анатольевна вкладывает в свою работу душу.

От эскиза на бумаге до пышного цветения – как работают ландшафтные дизайнеры-8

Валерия Яскевич:
Минск для вас – это просто место работы или что-то большее? Как ваша работа связана с любовью к городу?

Людмила Дрозд:
Конечно же, это что-то большее, так как Минск – это столица нашей республики. Работа связана с тем, чтобы из года в год, изо дня в день делать нашу столицу прекраснее, чтобы жители проходили, видели цветники, наши посадки, чтобы Минск всегда был зеленым, чистым, красивым городом. Это всегда является притягательным как для жителей столицы, так и для наших гостей.

Подробности в видео.

# Валерия Яскевич # Растения и цветы

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