Новая система налогообложения – это хорошо или плохо? Ответил депутат Палаты представителей

Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. Кирилл Казаков, СТВ:

Петр Андреевич, на ваш взгляд, то, что произошло с налогами. С точки зрения законодателей – это шаг какой?



Алена Сырова, СТВ:

Прогресс, регресс?





Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это нормальный шаг, чтобы все субъекты хозяйствования в равной доле участвовали в социальных проектах нашего государства. Потому что чтобы иметь деньги на социальную нашу сферу – здравоохранение, образование, культуру. В том числе оборону. Естественно, должно поступление налогов быть. Сегодня уже повторялось, что часть изменений, которые вступают в этом году, уже были запрограммированы, обсуждались в прошлом году. И вот когда мы рассматривали Налоговый кодекс прошлого года и теперешнего года… Если мы возьмем индивидуальных предпринимателей – они использовали три вида налогообложения. Упрощенную систему, единый и общую систему налогообложения. А теперь давайте посмотрим, какой вклад каждой системы был в наше государство. Самый большой – это те, кто использовал общую систему налогообложения. Порядка 10 плюс-минус тысяч белорусских рублей на одного работающего. Тот, кто использовал упрощенку, единый налог – платили в 5-5,5 раз меньше. А могли оказывать одни и те же виды услуг и товаров. Справедливость есть? Наверное, не совсем так. Поэтому сегодня государство и подталкивает: ребята, выходите на правильные правила игры. Работайте.



Кирилл Казаков:

Государство с помощью ДФР должно подсказывать.



Петр Вабищевич:

Не совсем так. Поэтому то, что сегодня и налог на профессиональный доход внедряется. Уже целый год была возможность определиться кто, как и зачем это будет делать.



Кирилл Казаков:

Елена Федоровна, вы принимали участие в подготовке? Был ли какой-то вопрос к вам как к теоретику?