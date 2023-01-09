Новая система налогообложения – это хорошо или плохо? Ответил депутат Палаты представителей
Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Петр Андреевич, на ваш взгляд, то, что произошло с налогами. С точки зрения законодателей – это шаг какой?
Алена Сырова, СТВ:
Прогресс, регресс?
Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это нормальный шаг, чтобы все субъекты хозяйствования в равной доле участвовали в социальных проектах нашего государства. Потому что чтобы иметь деньги на социальную нашу сферу – здравоохранение, образование, культуру. В том числе оборону. Естественно, должно поступление налогов быть. Сегодня уже повторялось, что часть изменений, которые вступают в этом году, уже были запрограммированы, обсуждались в прошлом году. И вот когда мы рассматривали Налоговый кодекс прошлого года и теперешнего года… Если мы возьмем индивидуальных предпринимателей – они использовали три вида налогообложения. Упрощенную систему, единый и общую систему налогообложения. А теперь давайте посмотрим, какой вклад каждой системы был в наше государство. Самый большой – это те, кто использовал общую систему налогообложения. Порядка 10 плюс-минус тысяч белорусских рублей на одного работающего. Тот, кто использовал упрощенку, единый налог – платили в 5-5,5 раз меньше. А могли оказывать одни и те же виды услуг и товаров. Справедливость есть? Наверное, не совсем так. Поэтому сегодня государство и подталкивает: ребята, выходите на правильные правила игры. Работайте.
Кирилл Казаков:
Государство с помощью ДФР должно подсказывать.
Петр Вабищевич:
Не совсем так. Поэтому то, что сегодня и налог на профессиональный доход внедряется. Уже целый год была возможность определиться кто, как и зачем это будет делать.
Кирилл Казаков:
Елена Федоровна, вы принимали участие в подготовке? Был ли какой-то вопрос к вам как к теоретику?
Елена Киреева, первый проректор БГЭУ, доктор экономических наук, профессор:
Безусловно. К нам постоянно обращались за экспертизой определенных актов законодательных. Мы участвуем в этом процессе. Я вот, коллеги, не понимаю, почему мы все время говорим об администрировании и ужесточении налогообложения. Речь идет о его разнообразии. С этого года вводим новые… Опять-таки, повторюсь, для самозанятых.
Кирилл Казаков:
Как в торговом центре ассортимент
Елена Киреева:
У нас больше ассортимент. То есть одни могут выбрать одно, да, наверное, ушла упрощенка. Для определенных субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей, которые уже были не индивидуальными предпринимателями. Они так расширили свою деятельность, что она уже начинала попадать под деятельность средних предприятий и так далее. Но опять-таки, коллеги, речь не идет об ужесточении. Вот мы почему-то начали с того и начинаем отбиваться и говорить: ой, почему повысились налоги?
Кирилл Казаков:
Национальная игра такая. Налоги – всегда от них надо отбиваться.
Елена Киреева:
Не надо отбиваться от налогов. Налоги надо платить. Я не знаю, я думаю, что Игорь Викторович скажет, что у нас идет постоянно снижение налоговой нагрузки. За счет чего?