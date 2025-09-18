Лукашенко прокомментировал недавние беспорядки в Непале

Не навредить и действовать на упреждение – ключевые принципы законотворческой деятельности. Вопросы партийного строительства, роли общественных объединений и возможные корректировки в соответствующих нормативно-правовых актах обсуждали в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об историческом прошлом, воссоединении западных и восточных белорусов накануне говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко отметил, что мы долгое время старались жить с соседями в мире и не вспоминать неприятные для них исторические факты о жизни белорусов под польским гнетом: без права на свой язык, в нищете и страхе. Все это привело к тому, что имеем сегодня. Тем не менее с этим и другими вызовами мы способны справиться. Главное – экономика, как подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего экономика. Знаете, многие сейчас говорят: в Непале, там молодежь... Но все же изнутри. А где работать людям? Большинство населения – молодежь. Но им же надо растить детей. Дайте работу, мы заработаем. А работы нет. И власть там окостенела – хорошо, все удобно. Ничего не делали в этом плане. Или не могли. Страна небольшая, население большое.
Поэтому надо, чтобы работа была у человека, но у нас, слава богу, сейчас трудовых ресурсов надо бы побольше. Не то что уже дико не хватает, но кое-где уже у нас не хватает людей. Поэтому руководителям, когда разрешили, дали право им нанимать туркменов, узбеков, прежде всего из наших бывших республик, откуда угодно берите, хоть с Америки, но так, чтобы вы за них несли ответственность. Надо, чтобы люди были заняты. Поэтому экономика должна работать. Дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте.
Александр Лукашенко также затронул тему партийного строительства и роли общественных объединений в обеспечении народного единства. Главное – двигаться вместе по ключевым для страны вопросам. А также заниматься не идеологическим воспитанием, а просвещением. Героев и значимых событий в нашей истории достаточно – про них людям нужно просто напомнить.
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