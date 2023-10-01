Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание

Мы движемся навстречу крупным электоральным кампаниям. 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее воскресенье зимы будут одновременно избираться депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов. Лукашенко – новому руководству на местах: компартии нет, все в ваших руках. Думайте, кто будет представлять вас в парламенте. Читать здесь.

Кстати, почему еще важно подойти ответственно к выбору народных избранников? Депутатский пул нового созыва войдет в состав делегатов предстоящего ВНС. А функции у народного вече, мягко выражаясь, важные. Вплоть до объявления импичмента Президенту. А вот возглавлять народный форум будет Президиум.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Это очень компактный рабочий орган. Указана цифра в пределах 15 человек. Его полномочия четко прописаны в законе, причем они не перемежаются с функциями и полномочиями Всебелорусского народного собрания. Это орган, не подменяющий его решения. Выборы-2024 в Беларуси. Как устроен единый день голосования и что изменилось? Выяснили.

1 200 человек – именно столько будет делегатов в составе народного собрания.

Для сравнения, участие в первом таком народном форуме в 1996-м принимали без малого 5 тысяч. Среди делегатов 7-го ВНС треть – представители гражданского общества.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Как нам это видится? Конечно, это будут представители организаций и предприятий. Это будут и наши профсоюзные лидеры, которые будут представлять интересы не только конкретного предприятия, но и региона или отрасли в целом.

Итак, выдвижение кандидатов в делегаты ВНС начнется в середине марта, а первое заседание назначено на конец апреля.