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Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание

01 октября 2023 17:14
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Мы движемся навстречу крупным электоральным кампаниям. 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее воскресенье зимы будут одновременно избираться депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов.

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Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-1

Кстати, почему еще важно подойти ответственно к выбору народных избранников? Депутатский пул нового созыва войдет в состав делегатов предстоящего ВНС. А функции у народного вече, мягко выражаясь, важные. Вплоть до объявления импичмента Президенту. А вот возглавлять народный форум будет Президиум.

Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:
Это очень компактный рабочий орган. Указана цифра в пределах 15 человек. Его полномочия четко прописаны в законе, причем они не перемежаются с функциями и полномочиями Всебелорусского народного собрания. Это орган, не подменяющий его решения.

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Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-7

1 200 человек – именно столько будет делегатов в составе народного собрания.

Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-10

Для сравнения, участие в первом таком народном форуме в 1996-м принимали без малого 5 тысяч. Среди делегатов 7-го ВНС треть – представители гражданского общества.

Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-13

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Как нам это видится? Конечно, это будут представители организаций и предприятий. Это будут и наши профсоюзные лидеры, которые будут представлять интересы не только конкретного предприятия, но и региона или отрасли в целом.

Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-16

Итак, выдвижение кандидатов в делегаты ВНС начнется в середине марта, а первое заседание назначено на конец апреля.

Выдвижение делегатов на ВНС начнётся уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание-19

Бесспорно, в его составе должны быть активные и профессиональные специалисты. Почему? Именно они, опираясь на голос каждого, будут совершенствовать нашу Беларусь. Чтобы в стране было так, как все мы того хотим: жилось хорошо и спокойно, сыто и в достатке. И главное – дружно.

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