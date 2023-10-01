На какой стадии строительство АЭС и как белорусам выгодно согреться зимой? Обсудили с замминистра энергетики

Новости Беларуси. Когда против нас началась санкционная война, белорусов пугали, что рыба, особенно красная, перестанет водиться в наших торговых водах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но введя солидный пакет ограничений, Запад тем самым дал нам удочку, и сегодня мы не страдаем от безрыбья. Более того, расширяем производство. И такая картина не только в продовольствии.

На неделе к очередной проверке приступили на Белорусской АЭС. Она еще не начала работу на полную мощность. И прерванные торговые цепочки могли бы стать помехой. Но не случилось. Специалисты продолжают подготовку второго энергоблока к запуску. На каком этапе этот процесс, когда в наши дома придет тепло и насколько белорусская энергосистема защищена от кибератак, об этом мы поговорили с замминистра энергетики Денисом Морозом. Готова ли Беларусь к отопительному сезону – 2023? Ольга Коршун, СТВ:

Мы находимся на Минской ТЭЦ, которая обеспечивает и светом, и теплом большую часть нашего города. Насколько сегодня Минск и в целом наша страна готовы к будущему отопительному сезону?

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Если говорить про подготовку энергосистемы, то в этом году в межотопительный период были проведены ремонтные работы на электротехническом оборудовании – более 100 единиц. Были выполнены ремонтные работы на теплотрассах, это более 150 километров у энергетиков. Газоснабжающие организации проявили соответствующие работы на своих газопроводах – более 6,5 тысячи километров. Были проведены обследования на соответствие их готовности к работе. И сегодня можно говорить о том, что энергосистема и Республика Беларусь готовы к наступлению холодов. Как наша энергосистема подготовилась к сюрпризам погоды? Ольга Коршун:

Мы периодически наблюдаем, что погода нам преподносит разные сюрпризы. Наша энергосистема насколько готова к таким подаркам природы?

Денис Мороз:

Например, в соответствии с распоряжением Президента, которое было подписано еще в 2020 году, мы занимаемся серьезной работой – расширением просек в системе электроснабжения Республики Беларусь. Что это дает? Чем шире просека, тем меньше вероятность того, что при шквалистом ветре дерево упадет на линию электропередач, и это будет вызывать проблемы в электроснабжении для населения и для промышленности. И это работа дает конкретный результат. Для того чтобы бороться со стихийными явлениями, в системе Министерства энергетики создают аварийные бригады. В Министерстве энергетики на настоящий момент работают 1 400 таких бригад. Они укомплектованы полностью всеми необходимыми материалами и оборудованием. Кроме того, в случае, если мы фиксируем, что восстановление электроснабжения занимает некоторый промежуток времени, мы сейчас разработали алгоритмы, когда в населенные пункты, в которых нет электроснабжения, выбывают отдельные бригады, которые доставляют туда генераторные установки, чтобы население обеспечить электрической энергией, скажем так, в социально необходимых объемах, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно. Зачем нужны центры кибербезопасности в энергетике? Ольга Коршун:

Сегодня кибербезопасность в том числе таких объектов, энергетически важных, критическая инфраструктура, но они и в поле зрения государства, и в поле зрения также кибератак. Министерство держит в поле зрения эти вопросы, разрабатывает какие-то механизмы для того, чтобы предотвратить такие случаи?

Денис Мороз:

У нас созданы свои центры кибербезопасности, и есть специальные системы, которые обеспечивают надежность наших систем. Мы постоянно работаем над совершенствованием защищенности наших объектов от внешних воздействий, в том числе информационных. Насколько готов второй энергоблок БелАЭС?

Ольга Коршун:

Один из таких критически важных объектов это, безусловно, атомная станция. Сегодня она еще находится в стадии строительства. Мы ждем промышленного пуска второго энергоблока. Когда он состоится и как это повлияет в целом на нашу энергосистему? Денис Мороз:

Действительно, мы сейчас находимся на стадии завершения строительства атомной электростанции. После того как пройдут комплексные испытания, начнет работать приемочная комиссия, которая уже, собственно говоря, будет обеспечивать ввод объектов в эксплуатацию. «Низкая цена электрической энергии». О преимуществах АЭС для белорусов Ольга Коршун:

Когда еще мы начинали строить и когда запустили первый энергоблок, говорили о том, что вот вся эта электроэнергия, которую мы получим (не газ купили, а сами ее произвели), даст такой эффект ощутимый для населения.

Денис Мороз:

Это ощущается уже на настоящий момент. То есть у нас есть достаточно большое количество различных тарифов, стимулирующих электропотребление. У нас введен тариф на электроотопление. Например, это очень низкая цена электрической энергии, если вы ее используете на нужды отопления и горячего водоснабжения. Особенность работы атомной электростанции заключается в том, что она работает в равномерном, постоянном режиме, то есть она не колеблется по выработке электрической энергии. Соответственно, мы максимально заинтересованы в том, чтобы потребители точно так же потребляли эту электрическую энергию, соответственно, для таких потребителей мы создаем системы, стимулирующие такое потребление. То есть за счет снижения тарифов. И это снижение на настоящий момент уже реализовано. Ольга Коршун:

И вот из сводок АЭС у нас стал более популярный электротранспорт.