Гражданин, относись к выборам с умом! Опросили белорусов, как они будут голосовать за депутатов
Мы движемся навстречу крупным электоральным кампаниям. 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее воскресенье зимы будут одновременно избираться депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов.
Выборы-2024 в Беларуси. Как устроен единый день голосования и что изменилось? Выяснили.
В разного рода тонкости избирательного процесса голосующим хочешь не хочешь, а вникнуть придется. Как и тщательно изучить биографии кандидатов в депутаты. Наш уличный опрос показал, что к народным избранникам народный подход.
Я прочитала про всех депутатов, где работали, чем занимались.
Чисто даже внешне можно определить человека, насколько он добр, искренен с вами.
– Какие вопросы депутаты помогали вам решать?
– Мне в жизни – все вопросы.
Выслушать человека – главное. Понять его. И если есть такая возможность, обязательно помочь ему.
А тут уже опыт депутату подскажет, как четко, быстро решать проблему своего избирателя. Так было и в истории Анны Королецкой из поселка Октябрьский, что в Смолевичском районе.
Анна Королецкая, жительница поселка Октябрьский:
У нас поселок маленький, но деток очень много. Мы решили коллективно написать в администрацию Смолевичского района об улучшении детской площадки. Площадки были, но маленькие: там одни качельки, одна горка. Видите – результат.
Обещано – сделано. Пусть картинка вас не пугает: на площадке специалисты в день съемок вносили последние штрихи.
Не осталась на обочине и еще одна проблема Октябрьского, правда, уже дорожная. Частный сектор. Это сейчас вы видите уложенный асфальт. А не так давно по этой улице было толком ни пройти ни проехать. Сколько местные жители обращались со своей проблемой, столько и получали отрицательных ответов от местной власти. Пока ее состав не обновился.
Валерий Гусев, житель поселка Октябрьский:
Самые большие перемены произошли в этом году. Наконец-то была заасфальтирована эта улица Центральная. Детский сад отремонтировали, школу отремонтировали, площадь центральную отремонтировали. Стало жить веселее.
Решать вопросы на местах оперативно и качественно – это то, о чем уже не единожды говорил Президент. Это и то, чего ждут люди от местной власти.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Женщине в кресле председателя сельского исполкома сложно или все-таки легко?
Наталья Сакович, исполняющая обязанности председателя Плисского сельского исполнительного комитета:
Нет, я не могу сказать, что легко. Но мне кажется, наша работа достаточно сложная как для женщины, так и для мужчины. Работа сложная, потому что это работа с людьми.
– Наверное, в такое кресло приходят пробивные.
– Наверное.
Выдвижение делегатов на ВНС начнется уже в марте 2024-го. Напоминаем, как устроено народное собрание.