Гражданин, относись к выборам с умом! Опросили белорусов, как они будут голосовать за депутатов

Мы движемся навстречу крупным электоральным кампаниям. 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее воскресенье зимы будут одновременно избираться депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов. Выборы-2024 в Беларуси. Как устроен единый день голосования и что изменилось? Выяснили.

В разного рода тонкости избирательного процесса голосующим хочешь не хочешь, а вникнуть придется. Как и тщательно изучить биографии кандидатов в депутаты. Наш уличный опрос показал, что к народным избранникам народный подход.

Я прочитала про всех депутатов, где работали, чем занимались.

Чисто даже внешне можно определить человека, насколько он добр, искренен с вами.

– Какие вопросы депутаты помогали вам решать?

– Мне в жизни – все вопросы.

Выслушать человека – главное. Понять его. И если есть такая возможность, обязательно помочь ему.

А тут уже опыт депутату подскажет, как четко, быстро решать проблему своего избирателя. Так было и в истории Анны Королецкой из поселка Октябрьский, что в Смолевичском районе.

Анна Королецкая, жительница поселка Октябрьский:

У нас поселок маленький, но деток очень много. Мы решили коллективно написать в администрацию Смолевичского района об улучшении детской площадки. Площадки были, но маленькие: там одни качельки, одна горка. Видите – результат.

Обещано – сделано. Пусть картинка вас не пугает: на площадке специалисты в день съемок вносили последние штрихи.

Не осталась на обочине и еще одна проблема Октябрьского, правда, уже дорожная. Частный сектор. Это сейчас вы видите уложенный асфальт. А не так давно по этой улице было толком ни пройти ни проехать. Сколько местные жители обращались со своей проблемой, столько и получали отрицательных ответов от местной власти. Пока ее состав не обновился.

Валерий Гусев, житель поселка Октябрьский:

Самые большие перемены произошли в этом году. Наконец-то была заасфальтирована эта улица Центральная. Детский сад отремонтировали, школу отремонтировали, площадь центральную отремонтировали. Стало жить веселее. Решать вопросы на местах оперативно и качественно – это то, о чем уже не единожды говорил Президент. Это и то, чего ждут люди от местной власти.