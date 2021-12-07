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«Выбирали, что понравится». Как в игровой форме можно привить ребёнку любовь к чистке зубов?

07 декабря 2021 15:48
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Сегодня у нас в студии Юрий и Елизавета, для которых зубная щетка и паста на самом деле лучшие друзья. Как вам удалось привить ребенку такую правильную привычку и любовь к этому процессу? Поделитесь.  

«Выбирали, что понравится». Как в игровой форме можно привить ребёнку любовь к чистке зубов?-1

Юрий Хромов, знает все о здоровых зубах:  
Получается, на самом деле, ничего здесь нет такого сложного. Все как всегда – в игровой форме. Все это зарождается с самого маленького детства, то есть еще когда Лизонька была у нас небольшая.  

Сейчас, слава богу, в магазинах все продается, то есть от небольших каких-то зубных щеток. Все это выбиралось вместе с ребенком – подходили, выбирали, что понравится. Естественно, контролировалось, подходит ли возрастная категория. Дальше какая-то паста: принцессы там разные, вкусы, ароматы. Ну вот так получается.  

Потом немножко дальше интерес этот проявлялся – уже ребенок хотел поиграть в доктора. То есть, естественно, мы уже тут смотрели, какие настольные игры могут заинтересовать ребенка. Это был такой вот, как полость рта какого-то пациента.  

«Выбирали, что понравится». Как в игровой форме можно привить ребёнку любовь к чистке зубов?-4

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Оригинально подходили.  

Татьяна Савчик:  
Как папа прививал тебе любовь к правильному уходу за зубками? Как это становилось регулярной привычкой?  

Юлия Крыницкая:  
Ты сейчас сама, кстати, чистишь, или родители напоминают еще?  

«Выбирали, что понравится». Как в игровой форме можно привить ребёнку любовь к чистке зубов?-7

Елизавета Хромова, следит за здоровьем зубов:  
Начинается все с того, что я чищу зубы. Потом после еды я их полощу.  

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:  
То есть все правильно, как должно быть.  

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# Дети и родители # общество # Татьяна Савчик # Юлия Крыницкая # Кристина Сущеня # Фотофакт

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