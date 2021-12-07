«Выбирали, что понравится». Как в игровой форме можно привить ребёнку любовь к чистке зубов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сегодня у нас в студии Юрий и Елизавета, для которых зубная щетка и паста на самом деле лучшие друзья. Как вам удалось привить ребенку такую правильную привычку и любовь к этому процессу? Поделитесь.

Юрий Хромов, знает все о здоровых зубах:

Получается, на самом деле, ничего здесь нет такого сложного. Все как всегда – в игровой форме. Все это зарождается с самого маленького детства, то есть еще когда Лизонька была у нас небольшая. Сейчас, слава богу, в магазинах все продается, то есть от небольших каких-то зубных щеток. Все это выбиралось вместе с ребенком – подходили, выбирали, что понравится. Естественно, контролировалось, подходит ли возрастная категория. Дальше какая-то паста: принцессы там разные, вкусы, ароматы. Ну вот так получается. Потом немножко дальше интерес этот проявлялся – уже ребенок хотел поиграть в доктора. То есть, естественно, мы уже тут смотрели, какие настольные игры могут заинтересовать ребенка. Это был такой вот, как полость рта какого-то пациента.