«Результаты более предсказуемы». Когда лучше поставить брекеты и есть ли противопоказания для беременных?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Зубы были кривые, тут резко захотелось ровных в 35, в 40 лет, условно. Возможно ли это? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Да, я как раз хотела спросить возрастной порог вот этот.

Юлия Денисова, профессор, ортодонт высшей категории:

На самом деле, вообще никаких сейчас возрастных ограничений нет. Самый взрослый, можно так сказать, пациент, которому установили брекеты, был 90 лет. Мои пациенты, которые есть и после 60 лет. Мы ставим такие системы для рационального протезирования, для подготовки перед этим. На самом деле, здесь ограничений по возрасту нет, есть ограничения по здоровью. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Смотрите, получается все равно чем раньше, тем ребенку надо меньше носит брекет-системы? Юлия Денисова:

Конечно, да. Понятно, что у детей, у подростков, когда мы воздействуем при росте зубочелюстной системы, то можем воздействовать на это, уменьшая выраженность этой патологии. Эти результаты более предсказуемы, более стабильны на будущее, если же сравнивать со взрослыми людьми. У взрослых тоже это можно исправлять и нужно, когда это необходимо. Но, естественно, любой взрослый приходит уже к своему ортодонту с багажом стоматологических проблем. И не только стоматологических, а может быть, и общих проблем. Тут нужно всегда соразмеривать риски. Действительно, как на чашу весов – с одной стороны, эти риски будут превышать результат или же все-таки нужно проводить ортодонтическое лечение.

Юлия Крыницкая:

Сразу же бы дали практический совет. Вот приход к врачу-ортодонту. Например, опытный врач-ортодонт может сразу посмотреть на ротовую полость ребенка и сказать, что надо брекеты ставить или все-таки, чтобы идти к врачу, надо сделать панорамный снимок, а потом идти на консультацию? Как правильнее? Юлия Денисова:

Лучше сразу прийти к врачу-ортодонту, и он сориентируется по возрасту, какой вид лучевой нагрузки показан. Вообще показано ли ему в данный момент времени. Сориентирует родителя, когда появиться в следующий раз. Первый визит к ортодонту, если нет никаких видимых нарушений – можно, в принципе, посетить в первые пять-шесть лет, когда начинаются первые постоянные зубы. Юлия Крыницкая:

Но брекет-системы ставятся же когда уже все зубы поменялись? Юлия Денисова:

Не всегда. Есть период сменного прикуса. И есть аппараты, которые будут воздействовать на рост челюстей, на улучшение положения, значит, челюсти, прикуса. Может быть, если у ребенка есть какое-то нарушение функции, то будет влиять на улучшение, например, глотания. Если у ребенка есть трудности с носовым дыханием, то, конечно, ортодонт это заметит и направит к лор-специалисту для того, чтобы вовремя активировать вот эти проблемы.

Татьяна Савчик:

Вообще, ношение брекет-систем – это носит потом очень долговременный эффект, то есть исправления эти все? Юлия Денисова:

Результат, конечно, нестабилен у взрослых. Более стабилен у детей-подростков. Но, надо сказать, что вот тоже последняя тенденция, когда мы говорим о том, что результат нужно удерживать по жизни. То есть, если мы сняли брекеты, то обязательно будут установлены фиксирующие специальные ретенционные дуги, аппараты, которыми пациент будет всю жизнь поддерживать этот результат и контролировать его. Татьяна Савчик:

Скажите, а как совмещать, например, ношение брекетов с беременностью? Есть ли какие-то противопоказания или одно другому не препятствует?