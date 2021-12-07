«Результаты более предсказуемы». Когда лучше поставить брекеты и есть ли противопоказания для беременных?
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Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Зубы были кривые, тут резко захотелось ровных в 35, в 40 лет, условно. Возможно ли это?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Да, я как раз хотела спросить возрастной порог вот этот.
Юлия Денисова, профессор, ортодонт высшей категории:
На самом деле, вообще никаких сейчас возрастных ограничений нет. Самый взрослый, можно так сказать, пациент, которому установили брекеты, был 90 лет. Мои пациенты, которые есть и после 60 лет. Мы ставим такие системы для рационального протезирования, для подготовки перед этим. На самом деле, здесь ограничений по возрасту нет, есть ограничения по здоровью.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Смотрите, получается все равно чем раньше, тем ребенку надо меньше носит брекет-системы?
Юлия Денисова:
Конечно, да. Понятно, что у детей, у подростков, когда мы воздействуем при росте зубочелюстной системы, то можем воздействовать на это, уменьшая выраженность этой патологии. Эти результаты более предсказуемы, более стабильны на будущее, если же сравнивать со взрослыми людьми. У взрослых тоже это можно исправлять и нужно, когда это необходимо. Но, естественно, любой взрослый приходит уже к своему ортодонту с багажом стоматологических проблем. И не только стоматологических, а может быть, и общих проблем. Тут нужно всегда соразмеривать риски. Действительно, как на чашу весов – с одной стороны, эти риски будут превышать результат или же все-таки нужно проводить ортодонтическое лечение.
Юлия Крыницкая:
Сразу же бы дали практический совет. Вот приход к врачу-ортодонту. Например, опытный врач-ортодонт может сразу посмотреть на ротовую полость ребенка и сказать, что надо брекеты ставить или все-таки, чтобы идти к врачу, надо сделать панорамный снимок, а потом идти на консультацию? Как правильнее?
Юлия Денисова:
Лучше сразу прийти к врачу-ортодонту, и он сориентируется по возрасту, какой вид лучевой нагрузки показан. Вообще показано ли ему в данный момент времени. Сориентирует родителя, когда появиться в следующий раз. Первый визит к ортодонту, если нет никаких видимых нарушений – можно, в принципе, посетить в первые пять-шесть лет, когда начинаются первые постоянные зубы.
Юлия Крыницкая:
Но брекет-системы ставятся же когда уже все зубы поменялись?
Юлия Денисова:
Не всегда. Есть период сменного прикуса. И есть аппараты, которые будут воздействовать на рост челюстей, на улучшение положения, значит, челюсти, прикуса. Может быть, если у ребенка есть какое-то нарушение функции, то будет влиять на улучшение, например, глотания. Если у ребенка есть трудности с носовым дыханием, то, конечно, ортодонт это заметит и направит к лор-специалисту для того, чтобы вовремя активировать вот эти проблемы.
Татьяна Савчик:
Вообще, ношение брекет-систем – это носит потом очень долговременный эффект, то есть исправления эти все?
Юлия Денисова:
Результат, конечно, нестабилен у взрослых. Более стабилен у детей-подростков. Но, надо сказать, что вот тоже последняя тенденция, когда мы говорим о том, что результат нужно удерживать по жизни. То есть, если мы сняли брекеты, то обязательно будут установлены фиксирующие специальные ретенционные дуги, аппараты, которыми пациент будет всю жизнь поддерживать этот результат и контролировать его.
Татьяна Савчик:
Скажите, а как совмещать, например, ношение брекетов с беременностью? Есть ли какие-то противопоказания или одно другому не препятствует?
Юлия Денисова:
Беременность не является противопоказанием к ортодонтическому лечению. Единственное условие, что если женщина уже забеременела, находится в первом триместре, то лучше, конечно, брекеты не устанавливать. Потому что все-таки это небольшой дискомфорт психологический, и в этом периоде лучше поберечься. Но если вы узнали, что беременны, а у вас уже стоят брекеты, – ортодонтическое лечению продолжается.
У меня несколько таких случаев есть, когда из одной беременности в другую, и еще с брекетами. Поэтому здесь нужно, конечно, слушать рекомендации врача-стоматолога, своего гинеколога. Все употреблять витамины, минералы в достаточном количестве, чистить хорошо, ухаживать. Ну и к самой беременности нужно подойти, на самом деле, правильно. Санировать полость рта, чтобы не было никаких проблем, и тогда можно планировать беременность. Это самый правильный метод.
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