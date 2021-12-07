«Мы с тобой это видели воочию». Лукашенко на встрече с сербским дипломатом вспомнил, как бомбили Белград
Новости Беларуси. Палитру переговоров во Дворце Независимости 7 декабря дополнила встреча Президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку.
Лукашенко о компаниях Сербии: «Очень рад, что вы приземлились в Беларуси, нашли своё место, работаете» – читать здесь
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается работы с Сербией, передайте президенту самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ. Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто? Сербия. Сербия всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Знайте, что Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию и сербский народ. Мы чувствуем и со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас – выстоять.
Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде:
Правильно.
Александр Лукашенко:
Чтобы нас на колени не поставили.
Драгомир Карич:
Совершенно верно.
Александр Лукашенко:
Вы прошли тяжелый путь в свое время, вы это видели. Мы с тобой это видели воочию, когда сыпались на голову бомбы, когда ломали, бомбили. Трудно было представить. Белград бомбили. Поэтому, пройдя этот тяжелый путь, нам надо обязательно выстоять. Мне кажется, выстоим.
Драгомир Карич:
Я хочу вам передать прежде всего пожелания за ваше мужество, здоровье, за то, что вы делаете, за свой народ. Это не только за ваш народ, это за международное право. Это делаете для других государств.