«Мы с тобой это видели воочию». Лукашенко на встрече с сербским дипломатом вспомнил, как бомбили Белград

Новости Беларуси. Палитру переговоров во Дворце Независимости 7 декабря дополнила встреча Президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку. Лукашенко о компаниях Сербии: «Очень рад, что вы приземлились в Беларуси, нашли своё место, работаете» – читать здесь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается работы с Сербией, передайте президенту самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ. Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто? Сербия. Сербия всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Знайте, что Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию и сербский народ. Мы чувствуем и со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас – выстоять.

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде:

Правильно. Александр Лукашенко:

Чтобы нас на колени не поставили. Драгомир Карич:

Совершенно верно. Александр Лукашенко:

Вы прошли тяжелый путь в свое время, вы это видели. Мы с тобой это видели воочию, когда сыпались на голову бомбы, когда ломали, бомбили. Трудно было представить. Белград бомбили. Поэтому, пройдя этот тяжелый путь, нам надо обязательно выстоять. Мне кажется, выстоим.