У отца ни одной пломбы, а ребёнок частый гость у стоматолога. По каким причинам возникает кариес?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Наталья, а вот наследственность играет роль? Бывает же такое, что у отца ни одной пломбы, а ребенок уже прямо с самого детства, можно сказать, своего частый гость у стоматолога.