У отца ни одной пломбы, а ребёнок частый гость у стоматолога. По каким причинам возникает кариес?
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Наталья, а вот наследственность играет роль? Бывает же такое, что у отца ни одной пломбы, а ребенок уже прямо с самого детства, можно сказать, своего частый гость у стоматолога.
Наталья Новак, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ:
Следует отметить, что кариес – это медленно протекающий сложный патологический процесс в твердых тканях зуба, который возникает под воздействием многих факторов. Факторы эти могут быть и внешние, и внутренние. К местным факторам, вызывающим кариес, относятся: количество зубного микробного налета – микроорганизмы кислотообразующие, также состав и свойство слюны, количество фтора в продуктах потребляемых, а также рацион питания, то есть как часто пациент употребляет сахара, приводящие к брожению.
Юлия Крыницкая:
То есть все-таки влияют?
Наталья Новак:
Да, конечно же, сахара очень влияют на процесс возникновения кариеса.
Юлия Крыницкая:
Наталья, вы перечислили очень много причин. Как я поняла, есть и наследственный фактор, он играет существенную роль, но много и сопутствующих. Получается, очень много зависит от нас. Если с детства не следить за зубами, получается, то в возрасте точно мы проблем с ними не избежим, во взрослом возрасте уже?
Наталья Новак:
Однозначно. Даже если у вас была хорошая генетика, и от родителей передались хорошие гены по поводу устойчивости к кариесу эмали, то другие неблагоприятные факторы: плохая гигиена полости рта, воздействие патогенных микроорганизмов, выделяющих кислоты, нерациональное питание, множественное питание – я имею в виду частое питание, чаще, чем через каждые два часа приема пищи – влияют на возникновение кариеса.
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