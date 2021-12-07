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«Доставляем дополнительно 600 гигиенических наборов». Для беженцев привезли гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ

07 декабря 2021 15:42
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Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Доставляем дополнительно 600 гигиенических наборов». Для беженцев привезли гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Этот день был знаменателен приездом международных гуманитарных организаций. С утра здесь работает Белорусское общество Красного Креста. На сегодня они поставили в лагерь порядка 150 тонн продовольствия. Утром к ним присоединились российские коллеги, представители благотворительного фонда «Сердце Севастополя», они также привезли гуманитарную помощь. Помогали в раздаче питания и гуманитарных пакетов. Ближе к обеду приехали представители международных европейских благотворительных организаций, например, ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ доставил в лагерь гигиенические наборы, подарки для детей.  

Дмитрий Шевцов о гуманитарной помощи беженцам: «Приблизились к цифре 150 тонн продовольствия» – читать здесь.  

«Доставляем дополнительно 600 гигиенических наборов». Для беженцев привезли гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ-4

Кристина Дулевич, старший координатор информационной деятельности Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:  
Первая партия была на 75 тысяч белорусских рублей. Сегодня мы доставляем дополнительно 600 гигиенических наборов. По одному на каждую семью, а также детские гигиенические наборы. И 400 развивающе-образовательных наборов для детей. Потому что важно, чтобы дети, пока здесь находятся, не отставали в развитии. Мы сегодня здесь с технической миссией также с коллегой из нашего иракского офиса, чтобы оценить дополнительные потребности семей, которые здесь находятся, и их психологическое состояние. Чтобы определить, какая дальнейшая помощь нужна в этой ситуации.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Кристина Дулевич # Фотофакт

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