«Доставляем дополнительно 600 гигиенических наборов». Для беженцев привезли гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ

Константин Герцев, корреспондент: Этот день был знаменателен приездом международных гуманитарных организаций. С утра здесь работает Белорусское общество Красного Креста. На сегодня они поставили в лагерь порядка 150 тонн продовольствия. Утром к ним присоединились российские коллеги, представители благотворительного фонда «Сердце Севастополя», они также привезли гуманитарную помощь. Помогали в раздаче питания и гуманитарных пакетов. Ближе к обеду приехали представители международных европейских благотворительных организаций, например, ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ доставил в лагерь гигиенические наборы, подарки для детей.

Кристина Дулевич, старший координатор информационной деятельности Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

Первая партия была на 75 тысяч белорусских рублей. Сегодня мы доставляем дополнительно 600 гигиенических наборов. По одному на каждую семью, а также детские гигиенические наборы. И 400 развивающе-образовательных наборов для детей. Потому что важно, чтобы дети, пока здесь находятся, не отставали в развитии. Мы сегодня здесь с технической миссией также с коллегой из нашего иракского офиса, чтобы оценить дополнительные потребности семей, которые здесь находятся, и их психологическое состояние. Чтобы определить, какая дальнейшая помощь нужна в этой ситуации.

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