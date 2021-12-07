«Они действительно настолько бесполезны?» В каких случаях стоматологи не рекомендуют удалять зуб мудрости?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы знаете, какой любопытный момент: в обществе такое бытует мнение – может быть, какого-то нерадивого врача, не знаю, от чего это пошло – что, например, зубы мудрости, которые у нас есть, почему настоятельно советуют от них избавиться вот как только, так сразу? А почему такое отношение к этому, вы не скажете? То есть они действительно настолько бесполезны или все-таки природа нам дает то, чего нам нужно и необходимо, раз дано?

Наталья Новак, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ:

Говоря о зубах мудрости: сейчас исследования, проведенные при изучении зубов мудрости, доказали, что, в принципе, это такие же зубы, как и вторые, и первые моляры. Но из-за того, что они прорезаются, в основном, уже во взрослом возрасте, иногда не хватает места просто в челюсти для их нормального расположения. И тогда эти зубы начинают или отклоняться от нормального положения и травмировать мягкие ткани, или травмировать соседний седьмой зуб, и вызывать даже его резорбцию. Признано, что, в принципе, зуб мудрости не несет ни эстетической нагрузки, ни функциональной. У некоторых он вообще не прорезывается в течение жизни. Вот рекомендация Американской ассоциации стоматологов – это удалять эти зубы. У нас, конечно же, придерживаются правила: все по показаниям. Если зуб прорезался и стоит ровно в зубной дуге, хорошо очищается, пациент ухаживает за ним, на нем не развивается кариес, и он участвует в акте жевания, то зачем его удалять? Все зубы мудрости удаляют только по показаниям.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Кристина, чего тебе пришлось удалить? Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Для меня это вообще больной вопрос. Я пришла к Юрию, у меня начали немножко кривиться зубы. Я думаю, что же такое? Это оказывается челюсть маленькая, и нужно удалять эти несчастные зубы мудрости. Два вот мы уже удалили, и мне еще предстоит два. Поэтому я собираюсь с духом. Юрий, кстати, вот интересно, а как часто к вам приходят такие же, как я, и вы удаляете зубы мудрости? Юлия Крыницкая:

В молодом возрасте с зубами мудрости. Татьяна Савчик:

Это распространенная проблема?

Юрий Раптунович, хирург-имплантолог:

Это очень часто, да. Проблема распространенная. Это как ортодонтические показания, так и воспалительного характера могут проблемы при неправильном прорезывании зубов. И даже, наверное, бывает, зубы прорезаны вроде бы ровно и красиво, но учитывая их далекое расположение, невозможно качественно и тщательно провести гигиену на области, они поражаются кариесом.

Юлия Денисова, профессор, ортодонт высшей категории:

Профилактически зубы мудрости не удаляются. То есть обязательно должно быть показание. Потому что эти зубы представляют ценность для организма в случае, если они хорошо и правильно расположены. Юлия Крыницкая:

Но если кариес, даже их лечат? Юлия Денисова:

Да, если кариес, лечат. Учат стоматологи, чтобы за ними особо ухаживали, потому что они стоят далековато. Татьяна Савчик:

Потому что восьмерка такая труднодоступная, мы уже это, кто сталкивается, знаем.

Юрий Хромов, знает все о здоровых зубах:

Есть вопрос еще к специалистам именно по зубам мудрости. Получается, когда вот – понятно, что места недостаточно, он как-то вот в сторону ушел – все, вынесено какое-то уже решение – устранить, то есть убрать его. А вот ведь место в челюсти там же остается все-таки пустое. То есть не разъедется ли потом вообще зубной ряд? Юлия Денисова:

Вообще, на самом деле, после удаления зуба мудрости, зубы в переднем отделе не выровняются. Это надо понимать. Кристина Сущеня:

Просто хуже не будет становиться.