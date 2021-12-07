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«На керамических зубах делают мелкие трещинки». Стоматолог рассказала о технологии изготовления виниров

07 декабря 2021 15:35
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Расскажите свое мнение по поводу винир. Насколько эта процедура безопасна, насколько они эффективны? Конечно, это все очень эффектно со стороны. Как это для здоровья зубов?  

«На керамических зубах делают мелкие трещинки». Стоматолог рассказала о технологии изготовления виниров-1

Наталья Новак, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ:  
У нас в республике ко всем процедурам одно отношение – все ставится по показаниям. Если у пациента имеются дисколориты – то есть изменение цвета зубов, неправильное положение, пациент не может пойти по каким-то причинам пойти к ортодонту и исправить прикус, если имеются промежутки между зубами – тремы и диастемы, то, конечно, можно воспользоваться такой услугой, как поставить виниры. Но это делается только по показаниям.  

«На керамических зубах делают мелкие трещинки». Стоматолог рассказала о технологии изготовления виниров-4

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:  
А если просто хочется? Вот прямо хочу, не могу белоснежную голливудскую улыбку, как в рекламе. Что тогда?  

Наталья Новак:  
Конечно, есть и такой подход. В основном он называется американским. Потому что есть американский и европейский подход. По американскому подходу ставят все ровные, в один ряд, неестественные, белые, под цвет бумаги зубы.  

Татьяна Савчик:  
Многие смеются. Называют это, говорят: «Как унитаз».  

«На керамических зубах делают мелкие трещинки». Стоматолог рассказала о технологии изготовления виниров-7

Наталья Новак:  
Именно это выражение и употребляется. То европейский подход совсем другой. Это, конечно, тоже будут светлые, ровные зубы, но они будут максимально естественные. На керамических зубах делают мелкие трещинки, пятна гипоплазии рисуют, неровности. Они не могут все ровно стоять. И естественные центральные резцы и клыки должны быть длиннее, чем боковые резцы. Красивая и ровная улыбка будет, но естественная, а не белые американские зубы.  

Что такое гипоплазия зубов и почему на эмали возникают белые пятна? Спросили у стоматолога – подробнее здесь.  

# Стоматология # общество # Татьяна Савчик # Наталья Новак # Кристина Сущеня # Фотофакт

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