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Вязович: вернемся на «Дакар» только с белорусским гербом, флагом и значком МАЗ на капоте

06 апреля 2025 07:50
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто».

Вязович: вернемся на «Дакар» только с белорусским гербом, флагом и значком МАЗ на капоте-2

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»: 
Когда нас не допустили до «Дакара», вроде бы это большое препятствие в карьере, в мечтах. Это единственная гонка, которую мы не успели выиграть. Мы выиграли все с командой, за исключением «Дакара». Мы были вторыми, третьими. Остальные гонки все в мире, где мы участвовали, мы хотя бы раз их выигрывали.

Я на самом деле очень сильно верю в судьбу. И у меня были моменты в жизни, которые я по-другому объяснить не могу. Суждено – должно быть. Сейчас я делаю точно такой вывод. Если нам не суждено быть на «Дакаре» или не суждено его выиграть мне как пилоту, значит, так и должно быть. Возможно, судьба остерегает от чего-то другого. Возможно, мы бы там получили какую-то травму, еще бы что-то произошло. Поэтому очень спокойно к этому отношусь.

И на вопрос «какой ценой вы там бы хотели вернуться на «Дакар», я говорю – никакой. Только на тех условиях, на которых мы участвовали, – с гербом, с флагом, со значком МАЗ на капоте и на нашем белорусском грузовике. Другие условия не вижу смысла принимать.

# МАЗ # Спортивные соревнования # гонки # Интервью # Сергей Вязович # Александр Осенко

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