Новости по тегу #гонки

В борьбе сошлись более 20 топовых и самых титулованных пилотов из Беларуси, России и Японии.
Грандиозное событие заставило сотни белорусов окунуться в потрясающую атмосферу автоспорта. Столичный «БелЭкспо» стал площадкой для выяснения отношений гонщиков дрифта на международном турнире RDS Open Minsk.
В финальном заезде сезона в Абу-Даби он занял третье место, уступив Максу Ферстаппену и Оскару Пиастри.
Клетчатый флаг развивал в финишном створе взмахнул вратарь «Реал Мадрида» Тибо Куртуа.
17 июля, на шестом этапе гонки, участники преодолели почти 400 километров спецучастка между Улан-Батором и Баяхонгором.
На втором месте оказался Макс Ферстаппен из Red Bull, а на третьей позиции – Шарль Леклер из Ferrari, для которых этот подиум стал первым в сезоне.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто».
«Это единственная гонка, которую мы не успели выиграть».
«За нами на сегодня действует рекорд скорости для грузовиков на ледяном покрытии».
«Основное требование – это желание. И вы в команде».
Судьями проверяется экипаж на наличие телефона, часов, GPS, Bluetooth и других вещей. Это все использовать нельзя!
Тот случай, когда работа переросла в семейное хобби.
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