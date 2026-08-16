Прямой эфир

Новости по тегу #гонки

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk
16 августа 2026 18:27

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk

«Дрифт – это красиво!» Интервью с гендиректором RDS Дмитрием Добровольским
16 августа 2026 18:13

«Дрифт – это красиво!» Интервью с гендиректором RDS Дмитрием Добровольским

Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира по «Формуле-1»
07 декабря 2025 16:04

Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира по «Формуле-1»

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии
26 июля 2025 14:45

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии

Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»
17 июля 2025 10:58

Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»

Австралийский гонщик Пиастри из выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
21 апреля 2025 05:42

Австралийский гонщик Пиастри из выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью
06 апреля 2025 07:55

Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью

Вязович: вернемся на «Дакар» только с белорусским гербом, флагом и значком МАЗ на капоте
06 апреля 2025 07:50

Вязович: вернемся на «Дакар» только с белорусским гербом, флагом и значком МАЗ на капоте

Как на белорусских шинах рассекали по льду Байкала со скоростью 200 км/ч? Рассказал Сергей Вязович
06 апреля 2025 07:35

Как на белорусских шинах рассекали по льду Байкала со скоростью 200 км/ч? Рассказал Сергей Вязович

Как попасть в команду «МАЗ-СПОРТавто»? Рассказал её руководитель
06 апреля 2025 07:27

Как попасть в команду «МАЗ-СПОРТавто»? Рассказал её руководитель

В день проезжают 1000 км! Узнали, как устроены ралли на грузовиках
06 апреля 2025 07:20

В день проезжают 1000 км! Узнали, как устроены ралли на грузовиках

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» рассказал, кто его штурман – вы удивитесь
06 апреля 2025 07:15

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» рассказал, кто его штурман – вы удивитесь