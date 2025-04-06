Беларусь готовит к отправке гуманитарный груз для пострадавших при землетрясении в Мьянме. Его сформировали по поручению Президента в кратчайшие сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавшие районы доставят 20 тонн самого необходимого: комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Груз доставят на самолете Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. На этом борту планируется доставить на Родину и наших спасателей, которые сейчас задействованы в ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Уже 6-е сутки поисково-спасательный отряд МЧС работает в городе Мандалай – наиболее разрушенном в результате землетрясения.