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Беларусь готовит к отправке гуманитарный груз для пострадавших при землетрясении в Мьянме

06 апреля 2025 07:46
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Беларусь готовит к отправке гуманитарный груз для пострадавших при землетрясении в Мьянме. Его сформировали по поручению Президента в кратчайшие сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готовит к отправке гуманитарный груз для пострадавших при землетрясении в Мьянме-2

В пострадавшие районы доставят 20 тонн самого необходимого: комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Груз доставят на самолете Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. На этом борту планируется доставить на Родину и наших спасателей, которые сейчас задействованы в ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Уже 6-е сутки поисково-спасательный отряд МЧС работает в городе Мандалай – наиболее разрушенном в результате землетрясения.

# Беларусь-Мьянма # МЧС Республики Беларусь

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